VIDEO Liverpool-Barcellona 4-0 | il gol decisivo di Origi | giocata d’astuzia | catalani

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019)stende ilin collaborazione con Alexander-Arnold: il gol del 4-0 che mette il punto esclamativo sulla serata da sogno dei Reds è un concentrato di astuzia e senso del gol. Corner battuto a sorpresa, blaugrana fermi,sigla la rete che vale la finale della Champions League di calcio.ILDEL GOL DEL 4-0 DIroberto.santangelo@oasport.itClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: Shutterstock

DiMarzio : Davanti alla curva, tutti insieme: 'You'll never walk alone' ?? Il VIDEO con il coro cantato da tifosi e squadra… - Eurosport_IT : Liverpool da leggenda! ?? Una rimonta che entra di diritto tra quelle più incredibili in tutti gli sport... ????????… - UEFAcom_it : ? GOL ? #Liverpool ?? #Barcelona 4-0 (79' #Origi) Segui la sfida in diretta qui ?? -