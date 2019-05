VIDEO Basket | NBA Playoff 2019 | Houston difende il fattore campo e supera Golden State

VIDEO Basket - NBA Playoff 2019 : Giannis Antetokounmpo trascina Milwaukee contro Boston - Bucks in vantaggio 3-1 : Prosegue lo spettacolo dei Playoff NBA 2019 . Nella notte italiana è arrivato un fondamentale successo esterno da parte dei Milwaukee Bucks sul campo dei Boston Celtics per 101-113. Il fuoriclasse greco Giannis Antetokounmpo ha letteralmente dominato l’in contro chiudendo con una stella doppia doppia da 39 punti e 16 rimbalzi con la quale ha permesso agli uomini di Mike Budenholzer di allungare sul 3-1 nella serie e di cominciare a ...

Basket - Zandalasini come Lillard : tripla della vittoria e “ciao ciao” alle avversarie [VIDEO] : Zandalasini superlativa con il suo Fener nella vittoria contro il Galatasaray, con tanto di tripla finale ed esultanza alla Lillard Cecilia Zandalasini alla Lillard, sia nel modo di chiudere la partita che nel modo di esultare per la vittoria. Il suo Fenerbahce ha vinto contro il Galatasaray grazie anche alla tripla della nostra cestista azzurra, la quale ha pensato bene di esultare proprio come il play di Portland. Un saluto con la mano ...