VIDEO Basket | NBA Playoff 2019 | Giannis Antetokounmpo trascina Milwaukee contro Boston

(Di martedì 7 maggio 2019) Prosegue lo spettacolo deiNBA. Nella notte italiana è arrivato un fondamentale successo esterno da parte deiBucks sul campo deiCeltics per 101-113. Il fuoriclasse grecoha letteralmente dominato l'inchiudendo con una stella doppia doppia da 39 punti e 16 rimbalzi con la quale ha permesso agli uomini di Mike Budenholzer di allungare sul 3-1 nella serie e di cominciare a pregustare la finale di Eastern Conference a distanza di 18 anni dall'ultima volta. Di seguito la sintesi completa dell'ine le giocate più spettacolari.GLI HIGHLIGHTS DIBUCKS-CELTICS (GARA-4)

