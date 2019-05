Viaggio nelle città sostenibili | il senso di Lucca per il cibo

agi

(Di martedì 7 maggio 2019) Ilinteso anche come strumento di governo del territorio è, peruno dei cardini della strategia verso latà delladiIl "Piano Intercomunale del" è infatti uno strumento che vuole raccogliere una serie di iniziative e di progetti che possano favorire un migliore accesso aldi qualità a tutta la popolazione cittadina, ma anche a quella del territorio. Non solo, questo strumento è anche occasione per costruire una rete tra enti locali e affini che permettono di accedere ai bandi dell'Unione Europea e di trovare così risorse utili a governare la“Per un comune, in questo periodo di gravi ristrettezze economiche riuscire a concretizzare interventi incisivi sul territorio significa prima di tutto costruire una rete con altre realtà affini o territorialmente vicine, significa individuare bandi europei e proporre progetti ...

SkyAtlanticIT : ??Sky Original presenta: Un viaggio nelle musiche di Gomorra-la serie ?Nuovo poadcast con @damore_marco e… - gidilorenzo : Ma come? Fratelli d'Italia coinvolta? Giorgina ha sbagliato compagni di viaggio? Non é possibile, dev'esserci un er… - qualitytravelit : Gattinoni lancia la campagna Super Summer Days => -