romamobilita : Domani a Roma, la viabilità e il trasporto pubblico - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 19:45: VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 19.35… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 19.05 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA; INCIDENTE RISOLTO SULLA PONTINA, PERMANGONO LE CODE TRA APRILIANA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE Roma SUL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 18.35 ROSA GALATI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA; SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PONTINA TRA APRILIANA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE Roma, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 18.05 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA; SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PONTINA TRA APRILIANA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE Roma, RESTANDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 18.05 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. UN ALTRO INCIDENTE PROVOCA CODE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E VIA DI ACILIA DIREZIONE OSTIA; SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PONTINA TRA APRILIANA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE Roma, RESTANDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 17.35 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA Roma FIUMICINO UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LAURENTINA E VIA DEL CAPPELLACCIO DIREZIONE RACCORDO. SEMPRE PER INCIDENTE CI SONO CODE SULLA PONTINA TRA APRILIANA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE Roma, RESTANDO SULLA PONTINA PER TRAFFICO INTENSO CI SONO CODE TRA VIA CRISTOFORO COLOMBO E IL RACCORDO DIREZIONE FUORI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 17.05 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA COLOMBO E TUSCOLANA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA FLAMINIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E TIBURTINA CODE ANCHE SU VIA NOMENTANA ALL’ ALTEZZA DI SANT’ALESSANDRO E NEI PRESSI DI TOR LUPARA, MENTANA E MONTEROTONDO NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI ANCHE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 16.20 ROSA GALATI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA COLOMBO E TUSCOLANA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA; MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE ANCHE SU VIA TIBURTINA TRA VIA DI TOR CERVARA E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA; DISAGI ANCHE SULLA CASILINA CODE A TRATTI DAL RACCORDO A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA LAURENTINA E APPIA RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE SULLA CASSIA CODE NEI PRESSI DI SETTEVENE E DI POGGIO DELL’ERA IN DIREZIONE Roma RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SUL TRATTO URBANO DELL’A24, TRAFFICO ATTUALMENTE REGOLARE SULLA CASSIA TRAFFICO RALLENTATO IN ENTRAMBE LE DIRZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA E PROSEGUENDO TRA IL RACCORDO E TOMBA DI NERONE TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA TRA MENTANA E TOR LUPARA IN ENTRAMBI I SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO TRA IL RACCORDO E FIORENTINI IN DIREIZONE DELLA TANGENZIALE EST A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO INCOLONNAMENTO SUL PERCORSO URBANO DELLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 10.20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILIAN E APPIA E TRA PONTINA E LA Roma-FIUMICINO, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA AURELIA E LA Roma-FIUMICINO E TRA CASILINA E TIBURTINA CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 09.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILIAN E ARDEATINA E TRA LAURENTINA E LA VIA DEL MARE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA L’APPIA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD E TRA PRENESTINA E TIBURTINA INCOLONNAMENTO SUL TRATTO URBANO DELLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 09.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILIAN E APPIA E TRA ARDEATINA E PONTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA TRA LA CASILINA E LA TIBURTINA E TR LA CASSIA BIS E LA TRIONFALE CODE SUL TRATTO URBANO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E PONTINA ANCHE PER INCIDNETE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO CODE TRA CASILINA E TIBURTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 08.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E PONTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA APPIA E CASILINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CON CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE ...