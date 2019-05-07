romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 09:15: VIABILITÀ 7 MAGGIO 2019 ORE 09.05… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 09:15' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 08:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #07-05-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E PONTINA ANCHE PER INCIDNETE, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO CODE TRA CASILINA E TIBURTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 Roma-TERAMO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 08.05 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA E PROSEGUENDO TRA CASILINA E PONTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA TRAFFICO RALLENTATO TRA APPIA E CASILINA E TRA PRENESTINA E TIBURTINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CON CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 07-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 7 MAGGIO 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SI INTENSIFICA IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA PER POI RALLENTARE FINO ALLA LAURENTINA TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO CON CODE A TRATTI TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE Roma UN INCIDENTE, AVVENUTO AL KM 497, STA PROVOCANDO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA. TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULL’A1 FIRENZE Roma UN INCIDENTE, AVVENUTO AL KM 497, STA PROVOCANDO CODE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE VERSO FIRENZE. PASSIAMO AL RACCORDO, TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE, TUTTAVIA ABBIAMO ANCORA RALLENTAMENTI IN INTERNA TRA CENTRALE DEL LATTE E TIBURTINA. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA TOGLIATTI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 18:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IJN INTERNA ABBIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA CASSIA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI. PROBLEMI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA ABBIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA FIORENTINI E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA SR214 MARIA E ISOLA CASAMARI RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VEROLI IN DIREZIONE SORA. ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 17:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IJN INTERNA ABBIAMO CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN USCITA. SULLA SR214 MARIA E ISOLA CASAMARI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VEROLI IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO CHE COMINCIA AD INTENSIFICARSI SUL RACCORDO, IJN INTERNA ABBIAMO CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E PRENESTINA. IN ESTERNA SI RALLENTA TRA COLOMBO E LAURENTINA. SULLA SR214 MARIA E ISOLA CASAMARI UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DI VEROLI IN DIREZIONE SORA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA CASSIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. QUALCHE PROBLEMA ANCHE SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA DAL RACCORDO A FINOCCHIO IN ENTRAMBI I SENSI. SI RALLENTA SULLA NETTUNENSE NEI PRESSI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio NON MOLTE LE SEGNALazioNI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. QUALCHE PROBLEMA SULLA CASSIA DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 12.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma FIRENZE CON DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ED ORA RISOLTO IN DIREZIONE FIRENZE TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO, SONO STATE RIAPERTE TUTTE LE CORSIE CODE IN SMALTIMENTO SEMPRE SULLA A1, MA SUL TRATTO Roma NAPOLI, SI RALLENTA TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 11.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma FIRENZE CON DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 487+000 IN DIREZIONE FIRENZE TRA MAGLIANO SABINA E ATTIGLIANO SI SONO FORMATI 5 KM DI CODA SI TRANSITA SOLO SU CORSIA DI SORPASSO. PRESTARE ATTENZIONE SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 6 MAGGIO 2019 ORE 10.20 MARIA ROSARIA TORTOLA BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA A1 Roma FIRENZE CON DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 487+000 IN DIREZIONE FIRENZE SI SONO FORMATI 3 KM DI CODA TA ORTE E ATTIGLIANO CON TENDENZA ALL’AUMENTO PER TRAFFICO E’ BLOCCATO PRESTARE ATTENZIONE PASSIAMO AL RACCORDO CON RALLENTAMENTI N INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E LA ...