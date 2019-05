Venduta per la droga e stuprata! Presi due marocchini a Vicenza

(Di martedì 7 maggio 2019) Ingannata, tradita ea dueper avere in cambio della: hashish e cocaina. È questo quanto accaduto a una 15enne di Trissino, in provincia di. La sua amica, quella che riteneva essere per lei come una sorella maggiore, sarebbe alla base di questo scambio disumano. Lei è Elisa Faggion, 31enne. poi ci sono due: Zahir Es Sadouki, marocchino 28enne di San Bonifacio, Verona e Nadir El Fettach, fisioterapista 27enne di Arzignano. Tutti e tre sono finiti ora agli arresti domiciliari.Gli abusi sarebbero avvenuti a fine ottobre 2018, all'interno dell'abitazione della donna arrestata. Come riporta il Corriere del Veneto, Faggion ha organizzato la trappola per poi dare in pasto ai due immigrati l'amica 15enne. I due hanno portato lae l'hanno consumata insieme. Hanno costretto anche la minorenne ad assumerla, spingendole la testa sulla sostanza. Per poi ripagare i, la 31enne gli ha venduto la giovane. I due l'hanno stuprata brutalmente a turno, per due sere di fila.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...