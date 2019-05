huffingtonpost

(Di martedì 7 maggio 2019) Offre l’quindicenne come merce sessuale indi: accade a, dove un’è stata trattata come prodotto di sda una donna 31enne, che riteneva essere una sorta di sorella più grande. Lo riporta il Corriere della Sera.Dopo una “fredda trattativa, alle spalle ma sulla pelle”, appunto, di quella minorenne. E solo per avere indella. Per il giudice Massimo Gerace che venerdì scorso ha fatto scattare gli arresti domiciliari per Elisa Faggion, 31di Trissino, Zahir Es Sadouki, marocchino 28enne di San Bonifacio, Verona, dipendente di una coop, e il connazionale Nadir El Fettach, fisioterapista 27enne di Arzignano, i fatti avvenuti a Trissino ad ottobre scorso, a casa della donna, sono di “estrema gravità”.A tendere la trappola sarebbe stata proprio la 31enne: la ragazzina ...

HuffPostItalia : Vende l'amica di 15 anni in cambio di droga. Adolescente stuprata a Vicenza