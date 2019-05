Vela – Alle porte il terzo appuntamento ufficiale della classe RS Feva

Icardi-Juventus - la riVelazione : “Lo vuole Allegri - Paratici ci sta lavorando” : ICARDI JUVENTUS- Una rivelazione che potrebbe aprire in maniera clamorosa l’arrivo di Mauro Icardi in maglia bianconera. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Biasin, noto giornalista di “Libero“, il bomber argentino sarebbe un chiaro obiettivo della Juventus in vista della prossima sessione di mercato estivo. Un affondo che la Juventus potrebbe tentare qualora l’Inter dovesse abbassare […] More

Le Iene - Antonio Conte sVela dove allenerà il prossimo anno : "Al 60% sarò in Italia" : Il futuro di Antonio Conte è sempre orientato verso il ritorno dell'allenatore in Italia. È lo stesso ex Chelsea a sbilanciarsi, dopo che il suo nome è stato associato a trattative in corso con la Roma. Alle Iene su Italia 1, Conte ha dato qualche dettaglio in più su quel che farà nella prossima sta

Il gameplay di Star Wars Jedi : Fallen Order sarà sVelato all'EA Play 2019 nel mese di giugno : Respawn ed Electronic Arts hanno confermato che il primo filmato di gamePlay per il loro prossimo gioco di Star Wars, Star Wars Jedi: Fallen Order verrà rivelato all'EA Play 2019. Ciò significa che vedremo l'atteso gioco in azione tra il 7 e il 9 giugno, riporta DSOGaming.Da quello che sappiamo finora, Star Wars Jedi: Fallen Order non ha alcun DLC pianificato, sarà mosso da Unreal Engine 4, non presenterà alcuna modalità multiPlayer e sarà ...

Napoli - Ancelotti sVela il futuro di Insigne : “vuole restare qui e rinnovare. Callejon? Tutto un malinteso” : L’allenatore del Napoli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Cagliari, soffermandosi sul futuro di Insigne “Da parte di Lorenzo c’è stata la volontà di ribadire la sua voglia di rimanere e allungare il contratto. D’altronde non c’è mai stata da parte nostra la volontà di cederlo e questa settimana è servita per dare ulteriore conferma che vuole essere una pedina importante per questa ...

Vela - Semaine Olympique Française 2019 : Mattia Camboni rallenta ma è sempre in testa davanti a Daniele Benedetti! Quinta Marta Maggetti : La quarta giornata della Semaine Olympique Française 2019 è andata in archivio con lo svolgimento regolare di tutte le regate previste dal programma in quel di Hyeres, località francese balneare situata in Costa Azzurra. I migliori interpreti delle categorie RS:X e Laser si stanno sfidando nella 51esima edizione di una competizione molto importante per verificare la propria condizione in vista del prosieguo della stagione pre-olimpica, ...

Conte-Juventus - l’esperto sVela il futuro del tecnico : “Ecco chi allenerà” : CONTE JUVENTUS- Conte prossimo allenatore della Juventus? Il noto procuratore di mercato, Valcareggi, agente tra i tanti dell’ex bianconero Giaccherini, intervistato ai microfoni di “Radio Marte”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul prossimo futuro di Antonio Conte. Un futuro alla Roma: pochi dubbi e tante certezze. Una soluzione che potrebbe […] More

Vela - Semaine Olympique Française 2019 : Daniele Benedetti sale al secondo posto alle spalle di Mattia Camboni - Marta Maggetti rimane quarta : Prosegue in maniera estremamente positiva il cammino degli azzurri alla Semaine Olympique Française 2019, appuntamento del calendario velistico internazionale in corso di svolgimento presso la località francese di Hyeres affacciata sul Mar Mediterraneo. Nella terza giornata di gare si sono disputate ancora tre regate nella classe RS:X, l’unica nella quale sono presenti atleti italiani, e due nelle classi Laser e Laser Radial. Archiviata la ...

Incontro Agnelli-Allegri - “Sky” riVela : “Tutto entro 48 ore” : Incontro AGNELLI ALLEGRI- Secondo quanto rivelato dai colleghi di “Sky“, Agnelli e Allegri potrebbero anticipare il loro Incontro già nel corso delle prossime 48 ore. Un Incontro prima del derby che potrebbe segnare in maniera immediato il futuro della Juventus. La sensazione è che le due parti vogliano proseguire insieme la loro avventura, ma tutto […] L'articolo Incontro Agnelli-Allegri, “Sky” rivela: “Tutto ...

In Big Little Lies 2 tutto ruota intorno a Perry - anche la rinascita di Bonnie? Gli indizi riVelati dalle nuove foto : La stagione 2 di Big Little Lies è ormai alle porte. Il trailer e le foto della nuova stagione hanno confermato la messa in onda a inizi giugno ma i nuovi scatti rilasciati dalla rete lasciano pensare che la vita delle mitiche cinque di Monterey sarà una montagna russa a cominciare da quella di Celeste Wright (Nicole Kidman) non solo per via della morte del violento marito Perry (Alexander Skarsgård) ma anche per l'arrivo della suocera, Mary ...

Stromboli : i raggi cosmici riVelano la struttura interna del vulcano [GALLERY] : Per la prima volta è stata realizzata una muografia del vulcano Stromboli, frutto della collaborazione di un gruppo di ricercatori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia (INGV) in collaborazione con Istituti di ricerca giapponesi. La muografia, o radiografia muonica, è una tecnica che utilizza i muoni, particelle che vengono prodotte quando i raggi cosmici provenienti dallo spazio ...

Da Klopp a Ibrahimovic - le riVelazioni di Boateng : “vi racconto cosa fa Zlatan quando perde in allenamento” : Il centrocampista del Barcellona ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera, di cui uno relativo al rapporto con Ibrahimovic Una Liga vinta pochi giorni fa con il Barcellona, una semifinale di Champions da giocare con il Liverpool per costruirsi il sogno di arrivare a Madrid. Lapresse Kevin-Prince Boateng si gode il momento, lavorando duramente per farsi trovare pronto in vista di questo esaltante finale di stagione. Il ...

I segreti del primo Ronaldo - Kutuzov riVela : “nel 2002 non pensava alle donne - era affascinato dal… Milan” : L’ex attaccante bielorusso ha raccontato il primo Ronaldo, conosciuto allo Sporting Lisbona nei primi anni 2000 Il primo gol dei 600 in carriera lo ha segnato con la maglia dello Sporting Lisbona, in un 3-0 secco rifilato alla Moreirense il 7 ottobre del 2002. Cristiano Ronaldo ha cominciato lì la sua scalata verso l’Olimpo del calcio, con Vitali Kutuzov come compagno d’attacco. AFP/LaPresse Proprio il bielorusso ha ...

Allegri 'in panchina' con Littizzetto sVela i segreti del suo spogliatoio : Un Massimiliano Allegri in versione inedita ospite di Che Tempo Che fa su Rai1 siede in panchina con Luciana Littizzetto e Fabio Fazio e svela con ironia i segreti del suo spogliatoio. La puntata ...

Che tempo che fa - Allegri “sVela” i segreti del suo spogliatoio. Littizzetto : “Cristiano Ronaldo com’è messo a falli?” : Ospite di Che tempo che fa, su Rai1, il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, si è “seduto” in panchina con Luciana Littizzetto e Fabio Fazio e si è prestato alle domande ironiche dell’attrice e comica torinese: “Cristiano Ronaldo com’è messo a falli? E Dybala, sotto la doccia, lo hai mai visto?”. Video Rai L'articolo Che tempo che fa, Allegri “svela” i segreti del suo spogliatoio. ...