Vela – Al Circolo Torbole l’Europa Cup Laser | quasi 500 laseristi all’evento

Vela – Coppa Italia RS : X e Techno : il Circolo Surf Torbole a Pomezia : Il Circolo Surf Torbole alla Coppa Italia RS:X e Techno a Pomezia (Roma): Sofia Renna, Veronica Leoni, Anna Polettini e Mathias Bortolotti sul podio. Prossima tappa di Coppa Italia a Torbole! Mentre al Circolo Surf Torbole si disputava la prima regata stagionale con il 24° Trofeo Neirotti, la squadra giovanile Techno 293/RS:X del Circolo era in trasferta nel Lazio, al Tognazzi Marine Village, per la seconda tappa di Coppa Italia FIV. Le ...

Vela – Settimane intense al Circolo Vela Torbole : tutto pronto per l’Europa Cup Laser : Settimane intense al Circolo Vela Torbole: squadre agonistiche a pieno regime, i Dragoni hanno concluso il Campionato tedesco ed è ormai prossima l’Europa Cup Laser con oltre 300 partecipanti provenienti da 20 nazioni Piena attività al Circolo Vela Torbole che negli ultimi 10 giorni è stato impegnato su più fronti, raggiungendo grandi soddisfazioni. Da una parte le squadre agonistiche sono state impegnate nell’attività nazionale, con ...

Al Circolo Velico Ravennate torna la Vela internazionale : La vela internazionale torna al Circolo Velico Ravennate con un evento appassionante e combattuto torna la vela internazionale a Marina di Ravenna grazie all’intraprendenza del Circolo Velico Ravennate che, nel corso del passato week end, ha chiamato a raccolta sette team in rappresentanza di altrettanti yacht club, con 2 italiani e 5 stranieri, impegnandoli in un combattuto evento disputato secondo la formula del Team Race 2k una ...

Vela – Al via La Ottanta : 80 equipaggi al Circolo Nautico Santa Margherita : La Ottanta del Circolo Nautico Santa Margherita: al via 80 equipaggi! Sabato 6 aprile alle ore 10.00 la partenza da Caorle A due giorni dal via si annuncia affollata La Ottanta, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con Antal, Astra Yacht e Cantina Colli del Soligo, che vedrà sulla linea di partenza ben 80 imbarcazioni, numero record per questa piccola offshore alla quinta edizione. Andrea Carloni-CNSM “La ...

Vela – America’s Cup : un appuntamento da non perdere al Circolo Ravennate con Molineris e Plazzi : America’s Cup: Umberto Molineris e Jacopo Plazzi di Luna Rossa Challenge si raccontano al Circolo Velico Ravennate Quello che si svolgerà sabato pomeriggio a partire dalle 18.30 (si consiglia comunque di arrivare con un po’ di anticipo) al Circolo Velico Ravennate sarà un appuntamento da non perdere per gli appassionati di Vela: presso la sede del sodalizio bizantino interverranno infatti Umberto Molineris e Jacopo Plazzi, ...

Vela – Tutto pronto al Circolo Gargnano per il 41° Trofeo Bianchi : Al via al Circolo Vela Gargnano il 41° Trofeo Bianchi Domenica il Circolo Vela Gargnano aprirà la sua stagione 2019 con il “41° Trofeo Roberto Bianchi” per le classi monotipo (Asso, Protagonist 7.5, Dolphin Mr) e stazza Orc (Offshore Vari). Si correrà nella sola giornata di domenica 24 marzo. La gara salperà da Gargnano (Marina di Bogliaco) alle 9 e mezza del mattino per puntare su Campione del Garda. Per le classi monotipo ...