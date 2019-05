Vaccini | convengono e non solo alla salute | in Italia la prevenzione farebbe risparmiare

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Nel panorama sempre molto dibattuto dei, si prospetta un altro punto di vista, quello economico. Infatti vaccinarsi converrebbe e nonPer ogni euro investito in vaccinazione ne tornerebbero 2,50 in termini di gettito fiscale e 20 in termini di risparmi previdenziali. E’ quanto calcola ALTEMS – Alta Scuola di economia e management dei sistemi sanitari – in occasione del convegno “Vaccinarsì consapevolmente… 50+“, che si è svolto oggi a Roma. “La– spiega Americo Cicchetti, direttore dell’ALTEMS – rappresenta in genere un’opzione costo-efficace per quelle patologie che sono appunto prevenibili. E’ su queste basi che abbiamo iniziato un programma di ricerca sul tema della vaccinazione in età adulta, perché riteniamo che ci sia un grande valore clinico ed economico dietro la promozione della ...