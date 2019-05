Usa | in arrivo farmaco da 2 milioni di dollari contro l' atrofia muscolare spinale

Fedez smentisce la paUsa dalla musica : nuovo progetto in arrivo : Fedez smentisce l’addio alla musica. I suoi ultimi progetti Aveva fatto scalpore la notizia, uscita poche settimane fa, della decisione di Fedez di dare uno stop ai suoi concerti. Il cantante dopo una vacanza in Polinesia con Chiara Ferragni, ha deciso di scrivere un libro per bambini, dedicato al piccolo Leone, il figlio nato proprio […] L'articolo Fedez smentisce la pausa dalla musica: nuovo progetto in arrivo proviene da Gossip e ...

Ordine d’arrivo MotoGP - risultati e classifica GP Usa 2019. Alex Rins vince - Valentino Rossi secondo - cade Marquez : Alex Rins ha vinto il GP degli USA 2019, terza tappa del Mondiale MotoGP. Lo spagnolo della Suzuki ha trionfato ad Austin in maniera inattesa approfittando alla grande della clamorosa caduta di Marc Marquez, dominatore della gara prima di scivolare dopo 8 giri. Valentino Rossi ha accarezzato il successo e ha sognato l’impresa ma nel finale è stato superato da Rins e non è riuscito a reagire. Terzo posto per Jack Miller mentre Andrea ...

Ordine d’arrivo MotoGP - risultati e classifica GP Usa 2019 : Ad Austin si è disputato il GP degli USA 2019, terza tappa del Mondiale MotoGP. La gara è stata estremamente spettacolare e ricca di colpi di scena tra cui la clamorosa caduta di Marc Marquez quando si trovava al comando della corsa, Valentino Rossi ne ha approfittato e ha piazzato la sua proverbiale zampata mentre Andrea Dovizioso è riuscito a rimontare dalla tredicesima piazza. Di seguito l’Ordine d’arrivo e la classifica del GP ...

Grande Fratello 16 trasloca con l’arrivo di The Voice : Barbara d’Urso sfida Simona Ventura con la scUsa della Pasquetta : Terremoto in arrivo per il Grande Fratello 16 che la prossima settimana dovrà traslocare con la scusa della Pasquetta e che, quindi, non andrà in onda al lunedì sera. I gieffini si spostano al martedì sera e vanno in onda il 23 aprile ma questo trasloco potrebbe non essere del tutto "normale" e dovuto alla Pasquetta ma dovuto all'arrivo di Simona Ventura e del suo The Voice of Italy. Il talent show di Rai2 in versione rinnovata andrà in onda ...

Guerra dazi : accordo Usa-Cina in dirittura d'arrivo - mercati esultano : Nel caso in cui le due maggiori economie del mondo non riescano a raggiungere presto un'intesa, Moody's ha avvertito che l'economia mondiale potrebbe finire in recessione . Liveblog in corso: gli ...

Codice della strada - le novità in arrivo : scooter 125 in autostrada - multe salatissime per chi Usa il telefono : Accordo nella Commissione Trasporti sul testo base che approderà in Parlamento. Via libera anche alle moto elettriche mentre Lega e M5s discutono sul limite di velocità a 150 km/h

Super tempesta solare in arrivo - i cieli si accenderanno di aurore boreali dagli Usa alla Scozia : ... che non sembra rappresentare una minaccia per le telecomunicazioni , ma esclusivamente l'occasione di assistere a uno dei più incredibili spettacoli della natura. Oltre alla Scozia, stando a quanto ...

PaUsa del Maltempo - ma in arrivo perturbazioni che porteranno altre piogge e temporali : Roma - La prima perturbazione nordatlantica di una lunga serie raggiunge lunedì l'Italia e si farà sentire soprattutto sulle regioni adriatiche e al Sud, con condizioni di marcata instabilità, calo termico e della quota neve e rinforzi anche sensibili del vento. Martedì si attarderà con i suoi ultimi effetti sulle regioni meridionali, mentre al Centro-Nord il tempo sarà già migliorato, ma durerà poco ...