USA-Cina | Trump riapre lo scontro

L'allarme di Christine Lagarde : "La guerra commerciale tra USA e Cina minaccia l'economia mondiale" : Durante l'evento del Forum di Parigi, anche il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire, ha messo in guardia dall'impatto di una guerra commerciale tra le due maggiori economie del mondo. "...

Collaborazione USA-Cina - la JV Qiantu e Mullen si accordano per costruire la K50 : prezzi - video [GALLERY] : Jv Qiantu e Mullen, l’accordo cino-americano farà nascere una supercar full-electric che inizialmente sarà commercializzata solo negli Stati Uniti Il clima tra Stati Uniti e Cina si raffredda grazie ad una Collaborazione tra il produttore californiano di veicoli elettrici Mullen e la casa automobilistica tutta cinese Jv Qiantu, grazie a questo accordo l’azienda cinese potrebbe mettersi al riparo dai possibili inasprimenti della ...

Francia : ministro Economia Le Maire - evitare guerra commerciale Cina-USA : Parigi, 07 mag 09:42 -, Agenzia Nova, - Bisogna evitare una guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, durante il..., Frp,

USA - per Trump "passo indietro" della Cina su accordo fa scattare i dazi dalle 12 : 01 di venerdì : E' confermata la "linea dura" di Trump, nonostante l'ottimismo generale delle scorse ore. Gli Stati Uniti aumenteranno i dazi nei confronti della Cina il prossimo venerdì 10 maggio: i rialzi ...

Terremoto dei dazi USA-Cina : quali sono i rischi per l'economia europea? : ... iPhone e riparazioni: cosa significa il crollo di Apple L'Italia trascina verso il basso tutta l'Eurozona: il Fmi taglia ancora le stime di crescita allo 0,1% Il ministro dell'economia francese: «La ...

USA-Cina - la sfida è anche militare Spettro guerra su Taiwan e Pacifico : Le piège de Thucydide se met en place quand une puissance émergente vient défier la puissance régnante. Ainsi hier Athènes face à Sparte. Et peut-être demain Pékin face à Washington. Telle est la thèse de Graham Allison, professeur émérite à Harvard et conseiller de plusieurs secrétaires d’État à la Défense, dans son livre ...

Sale la tensione USA-Cina ma gli analisti sperano ancora in un'intesa : E su cosa si fonda la speranza ancora esistente? Sul fatto che né gli Stati Uniti né la Cina hanno da guadagnare da una escalation che finirebbe per pesare sui mercati finanziari e su un'economia ...

USA e Cina affondano le Borse : Indici di Borsa in netto calo a Milano, come sulle altre principali piazze finanziarie europee, per gli sviluppi negativi nel negoziato commerciale Usa-Cina, che sembra bene avviato e anzi prossimo ...

CINA - TRUMP MINACCIA DAZI AL 25% SU IMPORT/ Guerra commerciale : delegati in USA : Guerra commerciale Usa-CINA, TRUMP MINACCIA a sorpresa l'innalzamento dei DAZI dal 10% al 25% su IMPORT da Pechino. delegati CINA andranno negli States

I dazi USA-Cina affossano la Borsa. Auto e banche nel mirino : ... +5,3 da -0,3 punti ad aprile, anche se molti operatori pensano che l'irrigidimento di Trump sia solo una manovra tattica , favorita dall'ottimo stato di salute dell'economia a stelle e strisce. ...