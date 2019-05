Una volta per tutte | sì | in Italia fa freddo ma il cambiamento climatico esiste eccome

ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 maggio 2019) Sono bastati due o tre giorni di temperature sotto la media per far rispuntare sui quotidiani la solita trita polemica sul riscaldamento globale che non c’è. Non vi sto a tediare con dettagli su cose che ormai dovremmo sapere tutti: che c’è differenza fra tempo atmosferico e clima globale, che qualche giorno dio di caldo non vogliono dire niente, che bisogna fare la media su parecchi anni, che mentre qui tutti dicono che èin altri posti, per esempio in Groenlandia, hanno oltre 10 gradi in più della media, eccetera.Ma non c’è niente da fare: su certi giornali non riescono a rinunciare alle solite battute. Così, Libero spara un titolone in prima pagina: “Riscaldamento del Pianeta? Ma se fa”. Oltre che stupido, anche banale. E poi non trovano nessuna idea migliore che prendersela con Greta Thunberg che, in un numero precedente, avevano chiamata con grande finezza ...

PaolaTavernaM5S : Hanno provato a fregare ancora una volta i cittadini ma gli è andata male. Il ritiro del ddl poi è una delle più gr… - acmilan : Once again our 12th man: thank you, San Siro! ???? Ancora una volta, il nostro 12° uomo in campo siete stati voi: o… - serracchiani : Salvini vorrebbe una giustizia su misura, in cui tutti i giudici sono al servizio suo, non della legge. Ogni volta… -