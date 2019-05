Una soluzione per cercare di non finire estinti come i dinosauri

Conte ha meno di 2 giorni per trovare Una soluzione su Siri : Roma, 6 mag., askanews, - Poco più di 24 ore di tempo per trovare una soluzione al caso Siri, comporre la frattura tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini ed evitare una pericolosa conta nel Consiglio dei ...

Famiglie alla Cavarzerani : "Serve Una soluzione per tutelare donne e bambini" : 'Bisogna fare ogni tentativo per individuare una soluzione ponte fino al completamento dei bandi della Prefettura, per garantire quantomeno la tutela dei soggetti più deboli, a partire dalle donne e ...

VIDEO Giovanni Malagò : “Ius sportivo? Bisogna trovare Una soluzione ad una situazione assurda” : Continua la campagna pro Ius Soli sportivo da parte del Presidente del CONI Giovanni Malagò, il quale ha nuovamente evidenziato le criticità dell’attuale funzionamento del processo per diventare membri delle Nazionali azzurre a tutti gli effetti. Il Presidente non si è voluto schierare per quanto riguarda la polemica per lo Ius Soli tra i partiti politici, sollecitando però le varie parti in causa per trovare una soluzione definitiva ...

Alitalia - a due anni da commissariamento ancora nessUna soluzione. Governo verso Una nuova proroga della scadenza : Due anni di attesa. Ma ancora non c’è una soluzione al caso Alitalia, finita in amministrazione straordinaria nel maggio 2017. Le Ferrovie dello Stato, candidate al salvataggio del vettore, hanno chiesto ai commissari e al Governo una nuova proroga rispetto alla scadenza dello scorso 30 aprile. Così probabilmente, la formalizzazione di un’offerta definitiva per il salvataggio dell’ex compagnia di bandiera non arriverà prima ...

Sui cori razzisti negli stadi l’ipocrisia regna sovrana. Tre ragioni e Una soluzione : Partiamo dai fatti di cronaca. Il 24 aprile si gioca, a San Siro, Milan-Lazio. È la semifinale di Coppa Italia, partita di ritorno, e a entrambe le squadre piacerebbe alzare il trofeo, considerato che tra le mani, tra campionato e competizioni europee, non hanno granché. Il cielo, sopra la città, è una lastra di marmo e qualcuno, uscendo di casa il mattino, ha rispolverato la giacca invernale. In via Fatebenefratelli, tra le stanze della ...

La solita ricetta : sterilizzare l'Africa... Ma è Una soluzione errata e odiosa : ... ovvero controllo delle nascite nel Terzo mondo, proposta con la solita giustificazione pseudo-razionale di voler dare garanzie di "stabilità" al Nord del mondo e, addirittura, come fa lei, a questa ...

Radio Radicale a rischio chiusura. Di Maio 'Troveremo Una soluzione' : 'Per Radio Radicale troveremo una soluzione'. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio ad Alessandro Poggi nell'intervista in onda su Rai2 all'interno di 'Povera patria'. Parole rassicuranti, che ...

Libia - Conte incontra Putin a Pechino : «Lavorare insieme a Una soluzione» : Lavorare «insieme» a una «soluzione» della crisi libica. È quanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiesto in un colloquio «fitto e intenso» al...

