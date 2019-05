Un pensiero speciale per la Festa della Mamma | un omaggio alle donne che amano un caffè

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Una Limited Edition tutta rosa, unsemplicemente più dolce e delicato pensato e ideato daMauro – azienda leader nella produzione didal 1949 – per il pubblico femminile.Un’idea per la, unper le, un piccolo regalo per augurare buona giornata, per leche preferiscono bere ila letto, per quelle sempre di corsa che bevono un “al volo”, per quelle checoncedersi una pausa sorseggiando il, per leche adorano il rosa, per quelle che prediligono undall’aroma più delicato, per chi vuole stupire e coccolare la donna del proprio cuore.La Limited EditionMauro si ispira all’universo femminile, un pack dai colori tenui e leggeri, un sapore delicato che grazie a una curva di tostatura più lunga – già tratto distintivo diMauro – risulta ancora più dolce. Le origini ...

