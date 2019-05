Umile spazzino regala 25mila dollari per far andare a scuola 37 bambini svantaggiati

baritalianews

(Di martedì 7 maggio 2019)Zhao Yongjiu,di Shenyang, in Cina, ha donato 25.000negli ultimi 30 anni per finanziare l’educazione di 37nullatenenti. Se il lungo periodo vi fa sembrare la cosa banale, sappiate che l’uomo guadagna mensilmente 2.400 yuan (pari a circa 350), il che vuol dire che ha donato circa un quinti di quanto guadagnato in tutta la sua vita.Zhao, oggi cinquantaseienne, considera aiutare ibisognosi un vero obbligo morale: qualche anno fa, ha addirittura venduto il suo appartamento per trasferirsi in un monolocale in affitto, donando gran parte dei ricavi.Zhao ha spiegato ai giornalisti che la sua generosità è stata ispirata da esperienze personali: nel 1976 ha perduto suo padre, e sua madre faticava ad arrivare a fine mese, ma sono riusciti a farcela grazie alla generosità dei vicini che spesso donavano loro quello che erano riusciti ...