Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con formazione Gabriella Luigi in studio la procura di Milano ha aperto un’inchiesta senza ipotesi di reato né indagati sull’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina a nel Milanese attraverso un mutuo di poco più di mezzo milione di euro con una Banca di San Marino che sono tranquillo se ha Siri viene contestato di avere un mutuo è un ...

Pensioni Ultime Notizie : manifestazione 1 giugno Roma - punti della protesta : Pensioni ultime notizie: manifestazione 1 giugno Roma, punti della protesta Dal 9 maggio al 1° giugno ci passano poco più di 20 giorni e saranno 3 settimane di protesta indetta dai sindacati che tutelano i pensionati. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano infatti la mobilitazione prevista per il 1° giugno a Roma, che si sposterà da piazza del Popolo a piazza San Giovanni per via del grande numero di adesioni. Le giornate di protesta ...

Ultime Notizie Roma del 07-05-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con formazione Gabriella Luigi in studio la procura di Milano ha aperto un’inchiesta senza ipotesi di reato né indagati sull’acquisto da parte del sottosegretario Armando Siri di una palazzina a nel Milanese attraverso un mutuo di poco più di mezzo milione di euro con una Banca di San Marino che sono tranquillo se ha Siri viene contestato di avere un mutuo è un ...

Scuola - precariato Ultime Notizie : ecco il riassunto del tavolo tecnico Governo-sindacati : Il segretario generale dello Snals, Elvira Serafini, ha sintetizzato in un video gli argomenti relativi al primo tavolo tecnico che si è svolto ieri tra il Governo e i sindacati. ecco le dichiarazioni rilasciate dall’esponente sindacale. Docenti con 36 mesi di servizio e graduatorie concorsuali ‘Si è parlato del precariato, sicuramente l’attenzione è stata posta a coloro i quali hanno 36 mesi di servizio. Il Ministero propone ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale con informazione Buonasera dalla redazione in studio al piano terreno apertura Donald Trump torno a mettere in dubbio negoziati commerciali con la Cina prima dell’apertura di wall street e con le borse mondiali in calo dopo le sue esternazioni di ieri gli Stati Uniti sempre americano hanno perso per molti anni i dati 100 a 800 miliardi di dollari all’anno per il commercio con la Cina abbiamo perso 500 ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 19 : 10 : Roma Daily News radio Giornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione questo lunedì 6 maggio in studio Giuliano Ferrigno economia in apertura terminato di nuovi dazi sull’import di 200 miliardi di dollari di Made in China affidata ieri a Twitter Donald Trump o affonda le borse cinesi indice composite Shanghai crolla del 5,58% mentre quello di shenzhen profonda del 7,38% dopo averle sfiorato la perdita ...

Scuola - aggiornamento Gae Ultime Notizie : le FAQ del Miur - chiarimenti : Il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a pubblicare alcune FAQ relative alla domanda per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il prossimo triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/22. I chiarimenti riguardano, in particolar modo, il reinserimento dei docenti depennati, l’aggiornamento con riserva e la rivalutazione del servizio. Ecco le Frequently Asked Question pubblicate dal Miur. FAQ Miur ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione lunedì 6 maggio spazio all’informazione in studio Giuliano Ferrigno Procura di Milano aperto un’inchiesta al momento senza ipotesi di reato indagati sul caso dell’acquisto da parte del sottosegretario Armando tiri di una palazzina a Brezzo nell’Emilia un mutuo di €585000 acceso con una Banca di San Marino corpo di Noemi la bimba di 4 anni in Giunta venerdì pomeriggio ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano terminato di nuovi dazi sull’import di 200 miliardi di dollari di Made in China affidata ieri a Twitter da Donald Trump affonda le borse cinesi in un post-it di Shanghai crolla del 5,58% mentre quello di shenzhen profonda del 7,38% dopo avere superato la perdita record a meno 8 tutte le borse ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Berlusconi è stato dimesso dall’ospedale San Raffaele dove era ricoverato dal 30 Aprile per una occlusione intestinale sto bene però la campagna elettorale ha detto l’ex premier gelando ho avuto una bella paura tante cose che si sono succedute negli ultimi tempi mi hanno fatto pensare di essere arrivati alla fine del girone invece ho avuto una ...

Elezioni Sudafrica - Ultime Notizie : candidati e previsioni. Quando si vota : Elezioni Sudafrica, ultime notizie: candidati e previsioni. Quando si vota Si avvicinano le Elezioni legislative in Sudafrica. Il voto è previsto per la giornata di Mercoledì 8 Maggio 2019. Si rinnoverà l’intero parlamento Sudafricano, l’Assemblea Nazionale. Vale a dire, l’istituzione che a sua volta procederà all’elezione del Presidente della Rainbow Nation. Elezioni Sudafric: i contendenti alla carica ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 15 : 10 : Roma Daily News radiogiornale pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli le borse asiatiche affondano con gli indici della Cina in forte calo dopo le minacce di Donald Trump per darsi al 25% sull’importo di 200 miliardi di dollari di beni made in Cina in rosso anche di più sono gli indici azionari statunitensi che sono scivolati di circa il 2% laminato affidata ieri a Twitter dal Trump affonda le borse cinesi l’indice ...

Bimba Napoli - Ultime Notizie : video sparatoria - ecco come ha agito il killer : Bimba Napoli, ultime notizie: video sparatoria, ecco come ha agito il killer Noemi, piccola vittima innocente di un agguato a colpi di pistola avvenuto venerdì pomeriggio a Napoli, nei pressi di piazza Nazionale, versa ancora in gravissime condizioni. Bimba Napoli, ultime notizie: corpo scavalcato due volte dal killer Mentre non si smette di sperare per la sua sorte, diversi portali d’informazione diffondono un video in cui si mostra il ...

Ultime Notizie Roma del 06-05-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Roberta Frascarelli sono iniziate le operazioni di rientro per 25 famiglie che vivevano sotto il ponte Morandi è che oggi per l’ultima volta avranno accesso alle proprie case che verranno abbattute le operazioni sono iniziate Ma cosa po’ le 8:00 del mattino che la protezione civile ha attivato tutta una serie di procedure di sicurezza altre famiglie nel pomeriggio ...