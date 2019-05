UEFA-Milan | Leonardo | «Non faremo grandi investimenti»

Gattuso : «UEFA? Tranquillo - Milan ha gente preparata» : L’allenatore del Milan, Rino Gattuso, non è preoccupato dal nuovo deferimento del Milan per violazioni del Fair play finanziario. «Le mie responsabilità sono quelle del campo. abbiamo una grandissima società, grandissimi uomini che lavorano. Sulla questione Uefa mi sento molto, molto Tranquillo, c’è gente preparata, che ha studiato», ha commentato l’allenatore rossonero, nel corso della […] L'articolo Gattuso: «Uefa? ...

Milan vs UEFA - guerra diplomatica sul FPF : Lo scontro è ripartito: la guerra diplomatica tra Milan e Uefa sul FPF ricomincia. Lo ha fatto intendere anche Paolo Maldini, dichiarando: «Siamo pronti a tutto, abbiamo tante armi». E sul tavolo resta anche l’opzione di portare la vicenda fuori dai tribunali sportivi, come riportano diversi quotidiani. Una ipotesi non da scartare, un piano B in […] L'articolo Milan vs Uefa, guerra diplomatica sul FPF è stato realizzato da Calcio e ...

Fair-play finanziario - Milan da solo contro l'UEFA : agli altri club va bene così : Milan DA solo - Come riporta La Gazzetta dello Sport , il club di via Aldo Rossi rischia di trovarsi da solo nella sua opposizione al sistema attuale: anche Manchester City e Paris Saint-Germain , ...

Milan deferito dall’UEFA : il fondo Elliott promette battaglia anche fuori dai tribunali sportivi : La notizia del deferimento del Milan, da parte della Uefa, ha suscitato molto clamore tra i tifosi rossoneri. Questi ultimi sono adesso preoccupati che la loro squadra possa essere estromessa dalle competizioni europee. Tuttavia, in via Aldo Rossi traspare grande serenità e la decisione del massimo organismo europeo non ha destato sorpresa. La proprietà del Milan, ovvero il fondo Elliott, sta lavorando affinché la Uefa dia il giusto peso alla ...

Milan - Maldini sul deferimento UEFA : «Abbiamo tante armi» : MilanO - "Anche l'anno scorso dovevamo essere esclusi dalle coppe europee e poi è intervenuto il Tas. Siamo pronti a tutto, abbiamo tante armi. Come club vogliamo che non sia un confronto duro e senza ...

Maldini : "La UEFA? Il Milan ha tante armi" : Così il direttore sviluppo strategico area sport rossonero, Paolo Maldini, all'indomani del deferimento per violazione del Fair play finanziario. 'La comunicazione non è una sorpresa, c'è un dialogo ...

Deferimento UEFA - parla Maldini : «Il Milan ha tante armi» : MilanO - "Anche l'anno scorso dovevamo essere esclusi dalle coppe europee e poi è intervenuto il Tas. Siamo pronti a tutto, abbiamo tante armi. Come club vogliamo che non sia un confronto duro e senza ...

Milan - cosa c'è dietro l'ultima mazzata della UEFA : perché ora rischia pure l'Europa : Partiamo dal comunicato dell' Uefa così ci leviamo il pensiero: «La Camera di Investigazione dell' Organo Uefa di Controllo Finanziario dei Club ha comunicato la decisione di deferire il caso AC Milan alla Camera Arbitrale poiché il club non è riuscito a rispettare il pareggio di bilancio nel period

Maldini - la UEFA? Il Milan ha tante armi : Così il direttore sviluppo strategico area sport rossonero, Paolo Maldini, all'indomani del deferimento per violazione del Fair play finanziario. "La comunicazione non è una sorpresa, c'è un dialogo ...

Maldini : 'UEFA? Il Milan ha tante armi - blocco del mercato è incostituzionale' : Paolo Maldini , direttore sviluppo strategico area sport del Milan , parla del momento rossonero a Sportmediaset . it , partendo dal deferimento Uefa : 'La comunicazione non è una sorpresa, c'è un dialogo settimanale con l'Uefa. Sono comunque in ...

Milan - Maldini sfida l’UEFA : “siamo pronti a tutto! E su Gattuso…” : Milan, Paolo Maldini chiarisce una volta per tutte che “il deferimento riguarda gli anni precedenti a Elliott” e non preoccupa i rossoneri “Non siamo sorpresi e comunque il deferimento riguarda gli anni precedenti a Elliott. Siamo pronti a tutto e abbiamo tante armi”. Così il dirigente del Milan, Paolo Maldini, commenta il nuovo deferimento della società rossonera alla Camera arbitrale della Uefa. “Anche ...

Milan - il CorSport : 'Bufera con l'UEFA - la società è nei guai perché...' : 'Conti Milan, ancora guai'. Così il Corriere dello Sport sulla situazione del club rossonero con l'Uefa: 'Bufera aperta, deferito il Milan per Fair Play Finanziario perché ha violato i conti: ora rischia'.

Le notizie del giorno – La Juve pareggia ad Amsterdam - Milan deferito dall’UEFA : PARI Juve IN CASA DELL’AJAX – Si è chiusa sull’1-1 la gara di andata dei quarti di Champions League tra Ajax e Juventus. A Ronaldo a ridosso dell’intervallo ha risposto Neres ad inizio ripresa. In vista di Torino la qualificazione è ancora apertissima. DEFERIMENTO PER IL Milan – Possibili guai in vista per il Milan: tramite una nota, infatti, la Uefa ha comunicato di aver deferito il club rossonero per non ...

Clamoroso : Milan deferito dall’UEFA - ora che succede? : Milan UEFA- Dopo le polemiche degli ultimi giorni a causa di alcuni episodi contorti nel match contro la Juventus, il Milan è stato deferito dall’UEFA per non aver rispettato il pareggio di bilancio per quel che riguarda le stagioni 2016-2017-2018, da colmare entro l’attuale stagione. La Camera di Investigazione dell’Organo Uefa di Controllo Finanziario dei […] More