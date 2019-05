Ue | Tria | previsioni Commissione in linea con nostre

Tria : "Previsioni UE? Non drammatizzerei" : Non drammatizzerei. Mi sembra che più che una previsione economica sia una previsione politica ". Commenta così il ministro dell'Economia Giovanni Tria , al termine del Forum di Parigi, le stime sul deficit della Commissione europea . Secondo Tria, le stime UE sul Pil italiano "corrispondono alle previsioni già fatte nel nostro ...

Tria : nessuna sorpresa da previsioni Ue - sono a legislazione vigente : Le nuove previsioni economiche della Commissione Ue sull'Italia non hanno riservato grandi sorprese, secondo il ministro dell'Economia Giovanni Tria, e rispecchiano le stime del governo.

Tria : previsioni Ue corrispondono a nostre stime ma non tengono conto primo trimestre : Parigi. Non è sorpreso il ministro dell'Economia Giovanni Tria dopo la pubblicazione delle previsioni sul Pil, diffuse dalla Commissione europea. Incontrando la stampa dopo la conferenza "Forum de Paris: Debito sostenibile, una crescita ...

Ue - Tria non sorpreso : previsioni non tengono conto del I trimestre : Non è sorpreso il ministro dell'Economia Giovanni Tria dopo la pubblicazione delle previsioni sul Pil, diffuse dalla Commissione europea. Incontrando la stampa dopo la conferenza 'Forum de Paris: Debito sostenibile, una crescita ...

Secondo Tria non c'è da preoccuparsi per le previsioni economiche dell'Ue : Milano. Il ministro delle Finanze, Giovanni Tria, dice di non temere le nuove previsioni economiche sull'Italia in arrivo oggi da Bruxelles in una giornata in cui i mercati europei stanno ancora contando i danni del nuovo round sulla guerra dei dazi. Intanto l'Istat, nella sua nota mensile, avverte:

PIL - Tria : Previsioni di crescita per 2019 possono essere superate : In un clima di cauto ottimismo, il dato del primo trimestre lascia intravedere che la previsione di crescita annuale, 0,2% in termini reali, indicata nel DEF , Documento di Economia e Finanza, ndr, ...

Le fosche previsioni di ConfindusTria sull'economia italiana : L'Italia non cresce e lo scenario a inizio II trimestre resta fragile e incerto. È la fotografia scattata dal Centro studi Confindustria nella Congiuntura flash. 'L'Italia non cresce: gli investimenti ...

ConfindusTria vede “l’Italia ferma” e azzera le previsioni per il Pil del 2019 : Il Centro studi di Confindustria vede una «Italia ferma» e azzera le previsioni per il Pil 2019 (già ribassate a ottobre al +0,9%). Pesano anche «una manovra di bilancio poco orientata alla crescita», «l’aumento del premio di rischio che gli investitori chiedono» sui titoli pubblici italiani, «il progressivo crollo della fiducia delle imprese» rile...