Ue taglia il Pil italiano | vola lo spread «Deficit al 3 | 5% senza aumento Iva»

Ue - ?Italia maglia nera d'Europa : stime sul Pil taglia te e allarme deficit : La Ue taglia le stime sul Pil e lancia l' allarme sul deficit . Ultima in Ue per crescita, inve stime nti e occupazione. È quanto emerge dalle nuove previsioni economiche della Commissione Ue....

Giappone : la BoJ mantiene invariata la politica monetaria ma taglia le previsioni del Pil : ... annunciando che i tassi di interesse rimarranno molto bassi per un periodo prolungato, almeno fino alla primavera del 2020, per far fronte alle incertezze relative all'andamento dell'economia e all'...