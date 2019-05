Ue | nuovo record debito Italia | niente crescita e solo parole sulle privatizzazioni

Golf - nuovo record per Tiger Woods : è il giocatore che ha guadagnato più soldi in carriera : Tiger Woods è entrato ulteriormente nella leggenda del Golf conquistando lo scorso mese l’Augusta Masters, il quindicesimo Major della carriera, a undici anni di distanza dall’ultimo. Il fuoriclasse californiano con ottantuno successi nel PGA Tour è a meno uno dal record di Sam Snead e a meno tre da quello di Jack Nicklaus per numero di Major. Nel frattempo però Woods ha già realizzato l’ennesimo primato. Come riportato dall’ANSA, Woods è ...

Borsa svizzera : chiusura in rialzo - SMI +0 - 30% a nuovo record : Indirizzo e-mail La svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

MotoGp – nuovo record personale per Jorge Lorenzo alla vigilia del Gp di Jerez : il maiorchino più carico che mai [FOTO] : Jorge Lorenzo motivato e carico per il Gp di Jerez: record personale in bicicletta per il maiorchino della Honda alla vigilia del quarto round stagionale Manca poco ormai al quarto appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i campioni delle due ruote sono per il primo round europeo, che si disputerà domenica 5 maggio a Jerez de la Frontera. Jorge Lorenzo è motivato a far bene, dopo tre gare nelle quali non ha ottenuto i risultati sperati ...

nuovo record per il Trono di Spade - 947 mila per il terzo episodio su Sky : La stagione finale de “Il Trono di Spade” continua a segnare nuovi record e a mostrare numeri in crescita: ilterzo episodio in versione originale, in onda ieri su Sky Atlantic alle 3.00 e alle 22.15 (anche on demand), ha ottenuto un ascolto medio di 947 mila spettatori, un dato nettamente superiore alla scorsa settimana (+22%) e superiore anche al debutto del 15...

Volkswagen ID. R - Al Nürburgring per un nuovo record : La Volkswagen sta ultimando i test al Nürburgring con una versione modificata della ID. R in vista del tentativo di record previsto per i prossimi giorni. L'elettrica da competizione, già vittoriosa al debutto alla Pikes Peak, sarà di nuovo in azione con Romain Dumas per tentare il primato delle auto elettriche al Ring, che appartiene dal 2017 alla Nio EP9 con un tempo di 6 minuti e 45 secondi.Nuova livrea, ma le vere novità sono quelle ...

El Khalil è quinto a Padova con il suo nuovo record : Per la Cronaca La gara è stata vinta in volata dal keniano Sitonik con l'ottimo tempo di 1.00.52 sull'azzurro equiparato Ghebrehiwet Faniel 1.00.53 , 3° Belet Joshua Kiplagat 1.00.56 più staccato il ...

Liegi - il nuovo percorso e i corridori al via : Valverde cerca il record : La Liegi Bastogne Liegi 2019, in programma domenica 28 aprile, rimescola completamente le carte. ASO, la società organizzatrice, ha deciso di modificare drasticamente il percorso cancellando quelle che negli anni scorsi erano le ultime salite della corsa, il Saint Nicolas e lo strappo finale verso il traguardo di Ans. Le novità dovrebbero servire, nelle intenzioni degli organizzatori, a vivacizzare la corsa senza dover attendere gli ultimissimi ...

A La Corrida vince un vero fenomeno : nuovo record per lo show : Venerdì 26 Aprile, su Rai Uno, è stata trasmessa una nuova puntata de La Corrida . Lo show condotto da Carlo Conti, dopo la pausa pasquale, è ancora una volta un grande successo di pubblico. Con più ...

Incassi record per il nuovo stadio del Tottenham : In Italia sono davvero pochi gli stadi di proprietà, casi isolati, molte invece le polemiche e le discussioni a riguardo. Anche De Laurentiis ha spesso parlato di uno stadio del Napoli, ricercando anche delle aree che potessero essere adatte, ma fin qui nulla si è fatto e si continua a giocare in un San Paolo che adesso sarà in parte ristrutturato per le Universiadi. Ma l’importanza di uno stadio di proprietà non sfugge, ne è un esempio il ...

In Cina “Avengers : Endgame” ha stabilito il nuovo record d’incassi per un film al primo giorno di programmazione : Avengers: Endgame, l’atteso nuovo film di supereroi della Marvel, ha stabilito il nuovo record d’incassi in Cina per un film al suo primo giorno di programmazione. Avengers: Endgame ha infatti incassato 719 milioni di yuan (circa 95 milioni di euro) battendo il precedente

Un nuovo record per Vasco Rossi! : Con la sfida di quest'anno saliranno a 29 volte a San Siro, in 29 anni! Piero Pelù: il grande ritorno con benvenuto al mondo tour - LEGGI Foto: Ufficio Stampa La riflessione 'social' di Vincio ...

Il nuovo record assoluto di Cristiano Ronaldo arriva con lo scudetto : CR7 infatti è il primo calciatore al mondo ad aver vinto almeno un campionato sia in Premier League, con il Manchester United,, sia in Liga, con il Real Madrid, sia in Serie A: mai nessuno c'era ...

Fabio Fognini : tutte le statistiche ed i record realizzati dal nuovo Re di Montecarlo : Non è solo un successo che ha emozionato l’Italia tennistica, quello di Fabio Fognini nel Masters 1000 di Montecarlo. Il ligure, infatti, superando Dusan Lajovic nell’ultimo atto del torneo del Principato, ha anche riscritto più d’una nota storica per il tennis italiano. Fognini è il primo italiano a vincere un Masters 1000 da quando esiste questa categoria di tornei, istituita nel 1990 e passata attraverso diverse differenti ...

In vista nuovo record - una donna nello spazio per un anno : nuovo record in vista per le donne dello spazio: l'astronauta Christina Koch, della Nasa, e' stata assegnata a tre missioni consecutive a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, per un totale di ...