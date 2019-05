Ue | Italia ultima per crescita | investimenti e occupazione

Italia - Ue : ultima in classifica su crescita 2019 e 2020 - debito continua a salire : L'economia Italiana stenta a risollevare la testa, appesantita dal fardello di conti pubblici in deciso squilibrio che fanno di Roma l'ultima in classifica sul fronte della crescita sia quest'anno sia ...

Il rapporto Ue : Italia ultima in Europa per crescita - occupazione e investimenti : Diffuse le nuove previsioni economiche: il Pil crescerà solo dello 0,1%. Siamo anche l’unico paes ecopn un indice negativo per gli investimenti sull’anno precedente (-0,3%)

Amsterdam non sorride all'Italia : fuori dall'Ultimate European Cup di Smash Bros : Girone tostissimo per la squadra campione d'Italia di Super Smash Bros Ultimate. Ad Amsterdam, alle finali europee che assegnano la qualificazione al mondiale, i team composto dai tre nostri ...

AlItalia - slitta al 15 giugno l'ultima chiamata per le nuove offerte : L'intervento di Tria Sulla questione è intervenuto anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria: 'Il problema è avere un piano industriale serio. Può- essere anche corretto che lo stato metta dei ...

Hockey ghiaccio : l’Italia cade per 6-2 contro la Francia nell’ultima amichevole pre-Mondiali : Sonora sconfitta per l’Italia nell’ultimo match di preparazione in vista dei Mondiali di Top Division di Slovacchia. Gli Azzurri hanno, infatti, perso con il punteggio di 2-6 in casa della Francia sul ghiaccio dell’Aren’Ice di Cergy-Pontoise a nord-ovest di Parigi. L’incontro, a senso unico, è stato sbloccato da Leclerc che, in powerplay, segna l’1-0 per la Francia al minuto 2:15. I transalpini mantengono il piede ...

Un nome Italiano per il Royal Baby di Harry e Meghan : è l’ultima scommessa dei bookmakers : Lady Diana avrebbe amato quel nome per una figlia femmina The post Un nome italiano per il Royal Baby di Harry e Meghan: è l’ultima scommessa dei bookmakers appeared first on News Mtv Italia.

Cenacolo chiuso per ferie ultima vergogna Italiana : Poi cominciò la leggenda della cosiddetta 'scienza' del restauro, per cui, a un'opera condotta in quelle condizioni, avrebbero recato danno il fiato e la polvere delle scarpe dei visitatori. Un ...

Hockey ghiaccio - domani per l’Italia ultima amichevole prima dei Mondiali contro la Francia : Si chiude la fase preparatoria ai Mondiali Top Division per l’Italia di Hockey sul ghiaccio: prima della partenza per la Slovacchia gli azzurri affronteranno domani alle ore 19.30 l’ultima amichevole. A sfidare la selezione nostrana sarà la Francia: per i nostri ragazzi si tratta della quinta amichevole prima della rassegna iridata, dopo due vittorie (con Inghilterra e Slovenia) ed altrettante sconfitte (con Ungheria e ...

Primo maggio - più donne al lavoro ma Italia penultima in Ue. “Investire i soldi di quota 100 in asili nido. Partendo dal Sud” : Mettere ordine nel caos di assegni, detrazioni e bonus ora in vigore per le famiglie, che costano molto ma sono inefficienti, e sostituirli con un unico trasferimento diretto e universale. E investire le risorse che adesso sono destinate a quota 100 in servizi di qualità per la prima infanzia, Partendo dalle zone più svantaggiate. “In un colpo solo questo consentirebbe di ridurre le disuguaglianze di partenza che penalizzano i figli delle ...

Giorgia Meloni rivela l'ultima vergogna di Emmanuel Macron : "Come vuole cancellare l'Italia" : La "guerra" di Emmanuel Macron contro il nostro Paese continua. l'ultima mossa sporca del presidente francese la rivela Giorgia Meloni sul suo profilo Twitter (e che bastona anche i soliti radical chic di sinistra: "Eccone un'altra di Emmanuel Macron", tuona la leader di Fratelli d'Italia, "quello c

Giro d’Italia 2019 - diciottesima tappa Valdaora-Santa Maria di Sala : ultima occasione per i velocisti : La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2019, che si svolgerà giovedì 30 maggio, prevede 222 km da Valdaora a Santa Maria di Sala. Una frazione che, considerando il finale piatto, rappresenterà l’ultima occasione per i velocisti, visto che ci saranno poi due tapponi di montagna e la cronometro finale a Verona. Dopo la partenza la strada sale leggermente fino al Valico di Cimabanche, posto al km 30, e in questo tratto ci sarà il terreno ...

Processi civili - Italia ultima in Ue : 19.02 L'Italia è il Paese con la durata più lunga per le cause civili e commerciali tra i Paesi dell'Unione Europea. Emerge dall'ultimo "scoreboard" sulla giustizia pubblicato dalla Commissione Ue. La durata dei Processi in primo grado è passata da 514 giorni del 2016 a 548nel 2017. I procedimenti civili e commerciali fino al terzo grado hanno avuto una durata media di 1.299 giorni,più del doppio rispetto alla Spagna che con 604 giorni nel ...

L'Italia penultima in Ue per numero di trentenni laureati : peggio di noi solo la Romania : L'Italia è penultima nell'Ue, dopo la Romania, per l'istruzione universitaria dei 30-34enni. Nel 2018, secondo Eurostat, solo poco più di un italiano di età compresa tra i 30 e 34 anni su quattro, il 27,8%, aveva completato la propria istruzione terziaria (universitaria o equivalente): è la più bassa percentuale dell'Unione Europea dopo quella della Romania (24,6%). Per contro, i Paesi europei più ...

Italia ultima per occupazione - gli obiettivi Ue 2020 sono lontanissimi : ROMA - Il 2020 ormai è alle porte, ma gli obiettivi della strategia Ue per la crescita sono lontanissimi. E quello sul lavoro in particolare non potrebbe essere più lontano: l'Italia ha raggiunto ...