Tutto pronto la grande Festa del Cappelletto in Piazza Kennedy con dedica a Dante

Tutto pronto per Macfrut - fiera internazionale dell'ortofrutta : Sempre mercoledì prendono il via gli "Spettacoli alla Frutta" del Consorzio Bestack, il primo contest nazionale rivolto alle compagnie amatoriali e a tutti gli artisti di corpo e parola che svolgono ...

Red Bull Cliff Diving World Series – Tutto pronto per la seconda tappa - il 12 maggio appuntamento a Dublino : Domenica 12 maggio per la prima volta 24 tuffatori delle grandi altezze si sfideranno nella capitale irlandese al porto di Dún Laoghaire Dopo che i campioni in carica Gary Hunt (GBR) e Rhiannan Iffland (AUS) hanno dominato la tappa d’apertura nelle Filippine a metà aprile, la Red Bull Cliff Diving World Series vola in Europa per la tappa più a nord della stagione: Dublino. Dal caldo tropicale delle lagune di El Nido al clima rigido della ...

Ravenna - Tutto pronto per Fare i conti con l'ambiente 2019 : Si parte con le 7 Conferenze dedicate a cambiamenti climatici, gestione del territorio, acqua ed inquinanti, decommissioning, giornalismo ambientale, economia circolare e startup. Si prosegue con i ...

Tutto pronto per l'Anciuti Music Festival : Debutta con un appuntamento concertistico di assoluto livello l'Anciuti Music Festival 2019, evento promosso dal Comune di Forni di Sopra in collaborazione con l'associazione culturale Dorelab. Il ...

ATP Madrid – Federer è pronto al ritorno sulla terra rossa : “non ho grandi aspettative ma Tutto è possibile” : Roger Federer pronto all’esordio sulla terra rossa: lo svizzero tornerà in campo nell’ATP di Madrid, pronto a dare il massimo, senza però grandi aspettative Dopo diversi anni d’assenza, Roger Federer è pronto a tornare a giocare sulla terra rossa. Il campione svizzero farà il suo esordio nel torneo ATP di Madrid, per il quale ha ormai ultimato la sua preparazione. In conferenza stampa, Federer si è detto pronto ...

'Brocche d'autore' - Tutto pronto per la 18edizione - Esposizioni anche in centro storico : Tra le collettive ricordiamo: "De Mentis Hortis", Spoleto 2002,, "Arte contemporanea 10 Arte/Scienza di Pace", Roma 2004,, "Eurpean Art prize 06, Homo urbanus", Palermo 2006,, "Art Contemporain, ...

Olimpiadi delle Lingue e Civiltà Classiche : Tutto pronto per la finale a Reggio Calabria : Leonardo da Vinci, tra scienza e umanesimo, è l'argomento della Lectio Magistralis che si terrà durante la cerimonia di premiazione conclusiva dell'evento, in linea con la programmazione delle ...

Tutto pronto per il Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova : E' Tutto pronto per il debutto della settima edizione del Concorso Musicale Internazionale Città di Palmanova, che si aprirà ufficialmente alle 18.30 di domani, domenica 5 maggio, al teatro Modena, ...

Vela – Settimane intense al Circolo Vela Torbole : Tutto pronto per l’Europa Cup Laser : Settimane intense al Circolo Vela Torbole: squadre agonistiche a pieno regime, i Dragoni hanno concluso il Campionato tedesco ed è ormai prossima l’Europa Cup Laser con oltre 300 partecipanti provenienti da 20 nazioni Piena attività al Circolo Vela Torbole che negli ultimi 10 giorni è stato impegnato su più fronti, raggiungendo grandi soddisfazioni. Da una parte le squadre agonistiche sono state impegnate nell’attività nazionale, con ...

Coppa Italia Formula Windsurfing – Tutto pronto per l’evento dell’11 e 12 maggio a Ravenna : Coppa Italia di Formula Windsurfing nel weekend dell’11 e 12 maggio a Ravenna, presso l’Adriatico Wind Club di Porto Corsini: verrà assegnato il premio Memorial Ballanti-Saiani Torna la Coppa Italia di Formula Windsurfing e ad ospitare la prima tappa del 2019, il weekend del 11 e 12 maggio, è l’Adriatico Wind Club di Porto Corsini, Ravenna. La gara, valida anche come prima tappa di specialità del circuito del ...

Samsung Volley Cup - Tutto pronto per gara-2 tra Conegliano e Novara : Samsung Volley Cup: sabato al PalaVerde gara-2 di Finale tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. Pantere avanti 1-0 nella serie Si sposta al PalaVerde di Treviso la serie di Finale Scudetto tra Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara. Sabato 4 e lunedì 6 maggio sono in programma gara-2 e Gara-3 della serie che assegnerà lo Scudetto della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile. Le pantere di Daniele Santarelli sono ...

Volkswagen : Tutto pronto per la nuova elettrica popolare ‘ID’ : già spesi 10 milioni di euro solo per il marketing [GALLERY] : Manca davvero pochissimo al debutto dell’elettrica ‘popolare’ Volkswagen ID. e la casa tedesca si fa trovare pronta con una campagna di marketing impressionante Con l’avvicinarsi della fase di prenotazione dell’elettrica ID. che in europa inizierà l’8 maggio, la Volkswagen avvia una campagna marketing internazionale sulla mobilità elettrica. La campagna si concentra in modo particolare sulla ID. e inizia un anno prima del ...

Vela – Tutto pronto per l’Europeo 470 : parterre d’eccezione a Marina degli Aregai : parterre d’eccezione a Marina degli Aregai per l’Europeo 470 Mancano ormai pochi giorni all’avvio del Campionato Europeo della classe olimpica 470, che si svolgerà dal 6 al 14 maggio prossimi, nelle acque di prospicienti il Marina degli Aregai a Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia. Raffaele Bàrbera Organizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con lo Yacht Club degli Aregai, della classe internazionale e italiana 470, ...

LIVE Europa League - Semifinali Arsenal-Valencia ed Eintracht-Chelsea in DIRETTA : Tutto pronto all’Emirates e alla Commerzbank! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Semifinali d’andata di Europa League. Arsenal-Valencia e Eintracht-Chelsea illumineranno il giovedì sera della seconda competizione europea per club. Penultimi atti inediti in cui le compagini si giocheranno l’accesso alla sfida conclusiva di Balu prevista per il 29 maggio. all’Emirates Stadium va in scena la sfida più equilibrata delle due Semifinali. Un match sempre difficile per i Gunners, spesso ...