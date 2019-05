Tutti in bici | torna ' Salento Bike Fest'

Tutti in sella a Lecce. Torna Salento Bike Fest - la grande festa per chi ama la bicicletta. : Come sempre, molta attenzione sarà riservata ai bambini e ai giovanissimi con la classica "Bimbinbici", gli spettacoli degli street performers e con la scuola di ciclismo. Uno sguardo quindi al ...

Roma - Tutti in piazza in nome di Greta Sit-in a piazza Venezia - cortei in bici : tutti in marcia, a piedi e in bicicletta, nel nome di Greta Thunberg, la pasionaria sedicenne che dalla Norvegia è diventata simbolo mondiale dei ragazzi che chiedono ai governi immediati interventi ...