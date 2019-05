TelevideoRai101 : Trump grazia soldato:uccise prigioniero - grazia_natola : RT @lefrasidiosho: La guerra dei #dazi di #Trump. Nel mirino anche prosecco e pecorino - Enzo66191 : @myrtamerlino Testa di Chicco attaccano Trump per aprire le frontiere non perché manca la forza lavoro ma solo perc… -

Il presidente Donaldha firmato un ordine di clemenza per un exUsa condannato a 15 anni nel 2009 per l'uccisione di uniracheno. E' stato il procuratore generale dell' Oklahoma, il repubblicano Mike Hunter, a chiedere ripetutamente adire l'ex, Michael Behenna, condannato per aver ucciso nel 2008 Ali Mansur Mohamed, considerato un membro di al-Qaida, come ritorsione per un attacco con esplosivi. Behenna era in liberta' vigilata dal 2014 e vi sarebbe dovuto rimanere fino al 2024.(Di martedì 7 maggio 2019)