Trump | “Dazi alla Cina” E le Borse hanno paura 

lastampa

(Di martedì 7 maggio 2019) «Gli Stati Unitiperso, per diversi anni, da 600 a 800 miliardi di dollari l’anno nel commercio. Con la Cina perdiamo 500 miliardi. Mi spiace, ma non accadrà più». Il presidente americano Donaldtorna a minacciare una stretta sui dazi verso le merci di provenienza cinese e i mercati, prima fiduciosi in un accordo, accusano il colpo. Le ...

Agenzia_Ansa : #Borsa, l'Asia affonda dopo le minacce di Trump sui #dazi alla Cina. Anche l'Europa in calo #ANSA - Agenzia_Ansa : #Trump, mai più perderemo soldi con la #Cina sul commercio. Le Borse in rosso: Milano la peggiore in Europa. Wall… - SkyTG24 : Il Presidente #Trump minaccia di alzare i dazi sui prodotti cinesi proprio pochi giorni prima della trattativa comm… -