Tria | nessuna sorpresa da previsioni Ue | sono a legislazione vigente

Tria : nessuna manovra - sì alla flat tax - Corriere della Sera - : Il quotidiano riprende le dichiarazioni formulate dal ministro dell'economia Giovanni Tria nel corso di un'intervista a 1/2h in più, su Rai 3. Il responsabile del Tesoro ha indicato, alla vigilia dell'...

"Nessuna patrimoniale". E Tria ora fissa i paletti euro per lanciare la flat tax : Il solo parlarne crea incertezza e danno per l'economia, parlarne in modo generico allarma coloro che hanno risparmi, bisogna creare fiducia'. Poi il titolare di via XX Settembre è tornato sulla flat ...

Tria : "nessuna manovra correttiva - nè patrimoniali" : Tria: "Come abbiamo sempre detto non ci saranno manovre correttive, quanto deciso in legge di bilancio verra' attuato.

?Tria : «Non ci sarà nessuna manovra bis. La patrimoniale? Io molto contrario» : «Con questo Def abbiamo voluto dare il messaggio di stabilità, nel senso che intanto il quadro macroeconomico che abbiamo presentato è completamente condiviso con tutte le...

Tria : "Quest'anno nessuna manovra correttiva. No alla patrimoniale - sarebbe distruttiva" : Quanto al dato finale della crescita il ministro ha rimarcato che gli obiettivi fissati nel Documento di Economia Finanza dipendono da come andrà la seconda metà dell'anno: 'Per quest'anno stimiamo ...

"Nessuna patrimoniale". E Tria ora fissa i paletti ?per lanciare la flat tax : Il ministro Tria a In mezz'ora torna a parlare del Def e della legge di Bilancio che successivamente il governo si impegna a mettere in cantiere. Di fatto il titolare del Tesoro respinge l'ipotesi di una patrimoniale: "No, non c"è il rischio e sono personalmente molto contrario a una patrimoniale che in Italia colpirebbe soprattutto il patrimonio immobiliare e avrebbe un impatto distruttivo sulla crescita e i consumi. Il solo parlarne crea ...

Tria - appello a Di Maio e Salvini : ma su Iva e flat tax nessuna certezza : "La maggioranza sia responsabile e pensi alla crescita. In nessun altro Paese europeo c'è un governo che gode del sostegno...

Tria : "Nessuna manovra bis". Ma siamo nel mirino Ue : Il ministro del Tesoro, Giovanni Tria, è sempre più a lavoro per definire il nuovo Def che dovrà essere presentato entro il prossimo 10 aprile. Il titolare di via XX Settembre esclude l'ipotesi di una manovra bis: "È esclusa come ho sempre detto. Fa parte della logica dell"economia: con un rallentamento così forte in Italia, in Germania e in Europa nessuno può immaginare una cosiddetta manovra correttiva". A margine dell'Ecofin, Tria ha ...

Tria : 'La Flat tax nella legge di bilancio. Nessuna manovra correttiva' : 'È esclusa, l'ho sempre detto, fa parte della logica dell'economia in rallentamento, nessuno può immaginare una manovra correttiva, la sola manovra che abbiamo fatto è per aumentare la crescita per ...

Giovanni Tria - la portavoce è nel cda della holding dei Moratti. Fonti del ministero : “Nessuna anomalia” : I guai del ministro dell’Economia Giovanni Tria sembrano non finire mai. Dopo il caso del presunto conflitto di interesse sul figliastro assunto dal compagno della sua consigliera, Claudia Bugno, in Via XX Settembre devono affrontare un’altra grana. Secondo quanto riporta il quotidiano La Verità la portavoce del ministro, Adriana Cerretelli, giornalista in pensione del Sole 24 Ore, è consigliere indipendente nel cda del gruppo ...

Conte blinda Tria : “Nessuna richiesta di dimissioni”. Salvini : “Se fa il suo lavoro - è tranquillo” : Continuano le fibrillazioni interne al governo sulla figura del ministro dell’Economia Giovanni Tria dopo le critiche sollevate da Luigi Di Maio per l’impiego di Claudia Bugno in via XX Settembre. In sua difesa è intervenuto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: «Tutti i ministri devono stare tranquilli, noi dobbiamo tutti lavorare, i cittadi...

