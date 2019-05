Trento Domenica è tempo di Bimbimbici

LIVE Volley - SuperLega 2019 in DIRETTA : aggiornamenti domenica 10 marzo - Trento deve rispondere a Perugia. Modena per il riscatto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 24^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi si completa il turno cominciato ieri pomeriggio con le vittorie di Perugia e Civitanova su Padova e Milano, in programma cinque partite che saranno determinanti per determinare la classifica generale quando mancano appena tre turni al termine della regular season. Trento deve rispondere a Perugia, i dolomitici ...