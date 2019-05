Tre turni di squalifica a Paquetà | campionato finito

Tre turni di squalifica a Paquetà : Mano pesante del giudice sportivo nei confronti di Paquetà del Milan, squalificato per tre giornate - di fatto per lui campionato finito - dopo essere stato espulso lunedì sera nel posticipo contro il ...

Serie A - la Spal è salva con Tre turni d’anticipo : 4-0 al Chievo Verona : Spal vittoriosa in casa del già retrocesso Chievo Verona, la squadra di mister Semplici ha conquistato la salvezza con largo anticipo La Spal conquista la salvezza per il secondo anno consecutivo. Gli estensi si assicurano la permanenza nella massima categoria con tre giornate d’anticipo grazie al successo per 4-0 a Verona, contro il già retrocesso Chievo, nell’anticipo della 35esima giornata di Serie A. Allo stadio ...

Psg : Tre turni di squalifica per Mbappé - rischia grosso Neymar : PARIGI - La Federazione Francese ha deciso di squalificare per tre giornate l'attaccante del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé , dopo il cartellino rosso rimediato nella finale di Coppa di Francia ...

Champions - Tre turni a Neymar. Pjanic salta Italia-Bosnia : NYON, Svizzera, - Pugno duro dell'organo di controllo, etica e disciplina della Uefa contro il razzismo negli stadi. Il governo di Nyon, infatti, ha deciso di sanzionare la Federcalcio montenegrina ...

Serie B - pugno duro per Golemic : stop di 5 giornate. Tre turni a Maniero e Porcino : TORINO - Vladimir Golemic avrà tempo per pentirsi del suo gesto sconsiderato: il difensore serbo del Crotone dovrà scontare 5 turni di squalifica, comminatigli dal Giudice Sportivo per "avere, al 47° ...

Eurolega 2019-20 - definite le finesTre del calendario : si comincia il 3 ottobre - 7 doppi turni : Eurolega 2019-20, sono state comunicate le novità per quanto concerne la prossima edizione del torneo che vedrà impegnata l’Olimpia Milano L’Olimpia Milano, attraverso il proprio sito ufficiale, ha comunicato le novità relative alla prossima Eurolega: “Euroleague Basketball ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la EuroLeague Players Association (ELPA) per il calendario Turkish Airlines EuroLeague per la stagione ...

Lazio - la squalifica della Uefa : Tre turni a Marusic e settore chiuso : ROMA - Eccola la sentenza della Uefa che colpisce la Lazio , in particolare i suoi tifosi e il giocatore Adam Marusic . L'organo di Nyon ha deciso che il club biancoceleste dovrà scontare per i fatti ...

DIRETTA ITALIA TURCHIA U17/ STreaming video e tv : i primi turni - Fase Elite Europei - : DIRETTA ITALIA TURCHIA U17 Streaming video e tv: gli azzurrini affrontano i turchi nella prima giornata della Fase Elite, qualificazioni agli Europei 2019.

Giudice Serie A : Tre turni stop per Aina : ANSA, - ROMA, 19 MAR - Il giocatore del Torino Ola Aina, espulso sabato sera durante la gara contro il Bologna, è stato squalificato per tre giornata dal Giudice sportivo. La pesante sanzione viene ...

Serie A - giudice sportivo. Inter - curva "ammonita". Torino - Aina fuori Tre turni : In virtù di quanto accaduto durante il derby contro il Milan, il giudice Sportivo ha imposto all'Inter di disputare una partita con il secondo anello verde senza spettatori. La sanzione però è sospesa ...

Juventus - CR7 poTrebbe essere squalificato nei prossimi turni di Champions League : Un gesto molto simile a quello di Diego Simeone nella partita di andata degli ottavi di finale di Champions League è stato fatto da Cristiano Ronaldo alla fine dell'epica rimonta contro i colchoneros dello scorso 12 marzo. Secondo quanto sostenuto da gran parte della stampa spagnola, a parti invertite, ora CR7 potrebbe subire una clamorosa squalifica per più turni da parte dell'Uefa. Un gesto diventato subito virale In brasiliano vengono ...