Tre italiani su cinque insoddisfatti dal governo | No condizioni per andare

Ansia e depressione sono la piaga degli studenti italiani. La colpa è lo sTress da competizione. : ... mettendo un freno alla cultura performativa che viene insegnata nelle scuole, per poi raggiungere i livelli più gravi nelle università e nel mondo del lavoro. Fra le maggiori criticità del sistema ...

Parigi - agente dei servizi segreti italiani trovato morto a MontmarTre. Ambasciata : “Cause naturali” : Per terra, senza vita, con una ferita sotto il mento e tracce di vomito vicino al corpo. È stato trovato così l’agente dei servizi segreti italiani Massimo I., 50 anni, vicino all’albergo di Montmartre dove alloggiava, a Parigi. Secondo fonti dell’Ambasciata italiana il funzionario è morto per cause naturali, nella notte tra domenica e lunedì. Il sito d’informazione Le Point scrive che i vigili del fuoco sono intervenuti ...

Festa della Mamma : gli italiani spenderanno in media olTre 37€ : A pochi giorni dalla Festa della Mamma, Tiendeo, impresa leader nei cataloghi online e nei servizi per promuovere il traffico ai negozi fisici, ha deciso di analizzare il comportamento dei consumatori europei in occasione di questa festività. I millennials sono quelli che più festeggiano questo giorno Interrogati a proposito dei festeggiamenti per la Festa della Mamma, il 46% degli utenti afferma di celebrare questo giorno perché è felice di ...

I migliori ecovillaggi italiani per una vacanza a sTretto contatto con la natura : ... su idea di Bernardino del Boca, che desiderava creare una comunità di persone interessate alla ricerca dell'armonia con se stessi , la natura e il mondo circostante. L'ecovillaggio ospita volentieri ...

Massaggi antisTress e occhiali da sole. I pokeristi italiani cercano il campione : Da un ticchettio continuo di fiches, si staccano frasi incomprensibili. «Ho foldato!». Foldato? «Sono uscito, cavolo. Insomma, ho perso! Ma non escludo di pagare ancora il gettone di ingresso e riprovarci»....

Ansia e sTress per la qualità del luogo di lavoro per olTre 5 milioni di italiani : E' quanto afferma un'analisi di Uecoop, l'Unione europea delle cooperative mondo del lavoro, su dati Censis/Eudaimon in occasione della festa del Primo Maggio. Se da una parte negli ultimi 25 anni è ...

Ritorna Kickit a Roma : 5 maggio market sTreetwear punta creativi under 25 e talenti italiani : Roma – Sale l’attesa per il Kickit, il market numero uno in Italia dedicato allo streetwear e alle sneakers, in programma domenica 5 maggio dalle 10 alle 20 all’Atlantico di Roma, tempio degli eventi live della Capitale. creativi under 25 e talenti Made in Italy, sono questi gli ingredienti principali che animeranno la quinta edizione della rassegna ‘modaiola’ piu’ amata dai ragazzi. I l founder Fabrizio ...

Viterbo. Violentano una Trentenne : arrestati due italiani : Blitz della Polizia di Viterbo. Gli agenti hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di due

Province - Di Maio : “Agli italiani non servono alTre 2500 poltrone dove i partiti possono piazzare i loro amici” : “Questa storia delle Province mi sembra assurda. Io altre 2500 poltrone in più dove i partiti possono piazzare i loro amici non le voglio”. Luigi Di Maio ribadisce ancora una volta la contrarietà sua e del Movimento 5 stelle alla proposta di ripristinare le Province contenuta nelle Linee guida per la riforma degli enti locali, discusse negli ultimi giorni dal tavolo tecnico-politico in conferenza Stato-Città. Il vicepremier aveva già ...

Turismo - Pasqua d'oro : tra feste e ponti in viaggio olTre 21 milioni di italiani : Turismo, SETTORE STRATEGICO PER L'ECONOMIA - Soddisfatto, ovviamente, il Presidente di Federalberghi Bernabò Bocca: "Malgrado le difficoltà congiunturali, il nostro Turismo continua a produrre ...

I ricercatori italiani hanno buttato olTre 2 milioni di euro in pubblicazioni inutili : Quanto costa la falsa scienza? oltre 2,5 milioni di dollari (circa 2,23 milioni di euro) solo in Italia, pare. Alcuni ricercatori, tra cui Mauro Sylos-Labini dell’università di Pisa, hanno condotto un’indagine su quella che dovrebbe essere la punta di diamante della ricerca italiana, scoprendo che il 5% degli gli aspiranti professori universitari ha pubblicato almeno una volta su riviste scientifiche predatorie, cioè quelle che pubblicano (a ...

Sono più di 400 mila gli italiani con una pensione olTre i Tremila euro al mese : In Italia oltre 400 mila persone - 408.598, per la precisione - percepiscono una pensione di oltre 3.000 euro. È quanto si evince dall'ultimo dossier dell'Inps sul sistema previdenziale. Dalle tabelle,...

A Pasquetta olTre 400mila italiani a pranzo in agriturismo : Il maltempo non ferma gli italiani nel giorno di Pasquetta, infatti oltre 400mila persone scelgono il pranzo in agriturismo per cogliere l’opportunità di trascorrere una giornata lontano dalle città senza rinunciare alla comodità e alla protezione dal vento e dal maltempo. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè in occasione della Pasquetta segnata dal tempo incerto che ha rovinato i programmi di circa 20 milioni di italiani che avevano ...