Tre giorni di convocazione per il Consiglio regionale della Valle d' Aosta - AostaOggi IT

Royal Baby - Meghan ha dato alla luce un maschietto : 'Lo mosTreremo tra un paio di giorni' : Oggi, lunedì 6 maggio, la duchessa di Sussex Meghan Markle, 37 anni, ha partorito un bellissimo maschietto. Il bambino e la madre godono di ottima salute, si legge nel comunicato ufficiale del palazzo reale inglese. "Lo presenteremo al mondo tra un paio di giorni - ha dichiarato il principe Harry intervistato dai giornalisti - sono folle di felicità". Il pargolo, di cui non è stato reso ancora noto il nome, pesa poco più di 3 chili e 200 grammi, ...

Vicenza. Il cigno reale viene ucciso - la compagna si lascia morire Tre giorni dopo : Venerdì mattina il cigno reale, il “principe” del laghetto superiore del parco di Recoaro Terme, è stato trovato senza vita ieri mattina, riverso nell’acqua. Stamattina, un'altra amarissima scoperta: anche la sua compagna ha perso la vita. Il sindaco Davide Branco non ha dubbi: “Si è lasciata morire. Si vedeva che stava male, non mangiava più".Continua a leggere

L'imprenditrice calabrese scomparsa nel nulla da olTre 1000 giorni. E nessuno ne parla : oltre mille giorni. oltre mille giorni senza verità. oltre mille giorni senza giustizia. oltre mille giorni di ricerca, di rabbia, di speranza. Non si arrende la famiglia di Maria Chindamo, l'...

A Milano parte la maratona di STEMintheCity : Tre giorni di eventi tra arte e scienza - : arte e scienza dunque, e dove se non a Milano? «Leonardo è venuto a Milano, e ci ha vissuto per vent'anni, perché qui poteva proprio coniugare al meglio arte e scienza», ha detto il sindaco Beppe ...

Anche Zerocalcare lascia il Salone di Torino : "Mi è davvero impossibile pensare di rimanere Tre giorni seduto a pochi metri dai sodali di chi ha accoltellato i miei fratelli" : Nuova defezione al Salone del Libro di Torino che si apre il 9 maggio. Anche Zerocalcare non parteciperà. “Ciao, in effetti ho annullato tutti i miei impegni al Salone del libro di Torino, sono pure molto dispiaciuto, ma mi è davvero impossibile pensare di rimanere tre giorni seduto a pochi metri dai sodali di chi ha accoltellato i miei fratelli, incrociarli ogni volta che vado a pisciare facendo finta che sia tutto ...

Salvini a PieTrelcina : 'Chiedo consiglio a Padre Pio tutti i giorni' - Sky TG24 - : Il vicepremier si trova in Campania, nel paese natale del santo: "È un grande uomo che ho studiato, che apprezzo". Poi un pensiero a Noemi, la bimba ferita a Napoli durante un agguato camorristico: "...

Gaza - accordo Hamas-Israele per la Tregua : 27 morti in due giorni - VIDEO : Dopo la nuova escalation di violenza sulla striscia di Gaza, costata la vita a 27 persone in due giorni - almeno 4 israeliani e 24 palestinesi - i leader palestinesi di Gaza e il governo di Israele hanno concordato un cessate il fuoco in vigore dalle 4.30 di stamattina dopo ore di trattative e mediazioni promosse dall'Egitto dopo i ripetuti appelli internazionali.L'esercito di Israele non ha confermato ufficialmente la tregua, ...

Sheremetyevo : nella regione di Murmansk Tre giorni di lutto - : nella regione di Murmansk le autorità hanno stabilito tre giorni di lutto dopo la catastrofe dell'aereo SSJ-100 a Sheremetyevo, uno dei maggiori aeroporti di Mosca. A seguito dell'incidente aereo ...

Previsioni meteo per i prossimi giorni in Italia : ancora qualche giorno di pioggia e maltempo - poi una Tregua : Le Previsioni del servizio meteorologico dell’Aeronautica militare per i prossimi giorni in Italia. Lunedì 6 maggio: Nord: bel tempo salvo residui annuvolamenti attesi al mattutino su Emilia-Romagna e Triveneto con qualche debole fenomeno associato, nevoso sui rilievi emiliani-romagnoli oltre i 700-800 metri. Centro e Sardegna: all’inizio molte nubi compatte con rovesci e qualche nevicata oltre i 700-800 metri su marche ed abruzzo ...

Michele Placido/ Commoso per la morte della mamma : 'per Tre giorni...' - Verissimo - : Michele Placido ospite a Verissimo per raccontare la sua vita attuale. Al momento, l'attore si divide tra produzione cinematografica e quella vitivinicola.

Savona - azzannato dal cane del vicino : muore dopo Tre giorni di agonia : Ha combattuto tra la vita e la morte per tre giorni e subìto due delicatissime operazioni chirurgiche, ma alla fine non ce l'ha fatta: Giampaolo Rebella , il capocantiere di Ata, azienda dei rifiuti, ...

Tre giorni di festa con i donatori dell'Avis : I gruppi Avis di Nogara, Gazzo, Sorgà e Sustinenza, da oggi a domenica 5 maggio, nel cortile di Palazzo Maggi, proporanno spettacoli musicali e stand gastronomico a cura degli Alpini e dei giovani donatori di Nogara. Si comincia questa sera, alle 19, con l'aperitivo e la musica proposta dal dj Mattia Signorini, seguiti, ...

Partorisce menTre è in coma : Paola è morta dopo 20 giorni di agonia : Incinta, era entrata in coma per un'emorragia cerebrale: Paola Frizzarin, medico 49enne di Desenzano, ,, ha dato comunque alla luce il suo bambino ma non ce l'ha fatta ed è morta dopo qualche ...