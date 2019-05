Tragedia alle porte di Roma | uomo uccide la moglie a seguito litigio

Pasquetta - vento e mareggiate - litorali sott'acqua. Tragedia del maltempo davanti alle coste del sud Sardegna : Tragedia del maltempo davanti alle coste del sud della Sardegna. Un barca a vela si è rovesciata a causa del forte vento di scirocco e un turista francese , sbalzato in acqua dalle onde, è morto ...

Parigi - incendio nella Cattedrale di Notre-Dame : dalle possibili cause della Tragedia alle polemiche [GALLERY] : Parigi e il mondo intero hanno guardato ieri bruciare la Cattedrale di Notre Dame, orribilmente sfregiata dalle fiamme: sono crollati il tetto e la guglia di 45 metri ma la struttura principale è salva. Anche il rosone Nord sembra avere retto. Nel pomeriggio di ieri, intorno alle 18:30, prima il fumo, poi le fiamme hanno avvolto uno dei luoghi simbolo della cristianità e monumento gotico patrimonio dell’Unesco. Poco dopo le due notte il ...

Liverpool - 30 anni dalla Tragedia di Hillsborough. Il ricordo social dei club inglesi GALLERY : Una tragedia che avrebbe contribuito a dare il via alle riforme strutturali che avrebbero reso gli impianti inglesi un modello riconosciuto in tutto il mondo. Oggi ricorre il 30° anniversario della ...

Tragedia in A12 - l'ultimo sfortunato viaggio di Lorenzo e Allen Tarsio : Tarsio negli ultimi anni era stato protagonista di qualche episodio di cronaca. Ma dopo un'ultima disavventura finita in tribunale sembrava avere messo la testa a posto. Irriconoscibile anche nel ...

Tragedia al Coachella Festival 2019 - morto un operaio addetto all’allestimento del palco : Tragedia al Coachella Festival 2019. Non sono felici le notizie che arrivano dalla California, dove nei prossimi giorni si terrà la manifestazione internazionale che da anni detta le tendenze della musica non sono americana ma quella che circola per tutto il globo. La notizia arriva dalla CNN e parla di un operaio che ha perso la vita durante le operazioni di allestimento del palco che nei prossimi giorni ospiterà gli ospiti annunciati tra i ...

Decennale terremoto - la Tragedia dell'Aquila ricordata dalle reti Rai - tutta la programmazione : ' Radio3Scienza' dedicherà una puntata a L'Aquila che rinasce come città della scienza e della conoscenza. Nel pomeriggio collegamenti con 'Fahrenheit', e in serata 'Radio3Suite' . Sabato, nel corso ...

Tragedia di San Pietro : via alle operazioni peritali : Ha giurato presso il tribunale di Brindisi l’ingegner Angelo Nocioni, nominato Consulente Tecnico dal Pm Pierpaolo Montinaro per la ricostruzione

Nuoto : Tragedia in Florida - To muore a 26 anni mentre si allena : 'Si è sentito male durante un allenamento, è stato portato in ospedale dove purtroppo è mancato' ha scritto in comunicato l'Istituto dello Sport di Hong Kong. Nel dicembre scorso To aveva partecipato ...