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Traffico Roma del 07-05-2019 ore 20 | 00

Traffico Roma del 07-05-2019 ore 20 | 00 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ  7 MAGGIO ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA ...

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Traffico Roma del 07-05-2019 ore 20:00 (Di martedì 7 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ  7 MAGGIO ORE 19:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RALLENTAMENTI PER  INCIDENTE E Traffico INTENSO SUL  RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO DELLA  FIUMICINO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI. E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI  TRA LA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E VIALE CASTRENSE. NEL QUARTIERE COLLATINO PER UNA MANIFESTAZIONE CHIUSA AL Traffico L’INTERA VIA SEBASTIANO SATTA. PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO  SI VIAGGIA IN CODA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA UN  ALTRO INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA RLLENTAMENTI DIREZIONE FIUMICINO. . TRASPORTO PUBBLICO RIAPERTA LA STAZIONE SPAGNA DELLA  LINEA A ...
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