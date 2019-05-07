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Traffico Roma del 07-05-2019 ore 19 | 30

Traffico Roma del 07-05-2019 ore 19 | 30 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ  7 MAGGIO ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA ...

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Traffico Roma del 07-05-2019 ore 19:30 (Di martedì 7 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ  7 MAGGIO ORE 19:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONA SERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SUL  RACCORDO ANULARE DALLO SVINCOLO DELLA COLOMBO ALLA LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA, IN CARREGGIATA INTERNA SI VIAGGIA A RILENTO DALLO SVINCOLO DELLA NOMENTANA ALLA RUSTICA. SI VIAGGIA A RILENTO SU VIA DEL FORO ITALICO TRA CORSO DI FRANCIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI. E PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST RALLENTAMENTI  TRA LA CIRCONVALLAZIONE TIBURTINA E VIALE CASTRENSE PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO  SI VIAGGIA IN CODA DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI MALAFEDE VERSO OSTIA E SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA VICINO LO SVINCOLO PER LA VIA OSTIENSE. UN ALTRO INCIDENTE  IN ZONA COLLI ANIENE SU VIALE ETTORE FRANCESCHINI. UN QUARTO INCIDENTE SUL VIADOTTO DELLA ...
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