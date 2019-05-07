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Traffico Roma del 07-05-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 07-05-2019 ore 09 | 30 VIABILITÀ Roma MARTEDÌ  7 MAGGIO ORE 09:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA ...

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Traffico Roma del 07-05-2019 ore 09:30 (Di martedì 7 maggio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ  7 MAGGIO ORE 09:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO     CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA  Roma NORD E TIBURTINA, PIÙ AVANTI CODE TRA CASILINA E  LO SV PER FIUMICINO . SULLA CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA CASSIA BIS E  TRIONFALE E , TRA LO SV PER FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA CODE POI NELEL DUE DIREZIONI TRA PISANA E AURELIA PER DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE  SU VIA AURELIA DOVE CI SONO FILE DA MALAGROTTA  VERSO IL CENTRO PER VIA DI UN CONCORSO PUBBLICO CHE IN QUESTI GIORNI SI SVOLGERÀ PRESSO IL POLO CONGRESSUALE DI ZONA Traffico IN CODA  SULLA TANGENZIALE EST TRA MONTI TIBURTINI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO. COE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DALLO SV DELLA A24 CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA SIA VERSO LA ...
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