Tra i concerti di Madonna in tour nei teatri manca l’Italia | Madame X arriva nel 2020 con

(Di martedì 7 maggio 2019)A poche settimane dall'uscita del nuovo albumX, sono stati annunciati i primidiinneida settembre 2019: unanée diversa dalla precedente, che porterà la regina del pop in luoghi più ristretti per realizzare una serie di spettacoli "più intimi", come nelle intenzioni dell'artista.Ilpromosso da Live Nation prenderà il via il 12 settembre a partire dalla città di New York, in cuiterrà quella che si può considerare a tutti gli effetti una residency, visto che la BAM Howard Gilman Opera House, coi suoi poco più di 2000 posti, ospiterà ben 7di.Altristatunitensi ospiteranno i live della popstar che si fermerà nelle varie città delcon più eventi. Oltre alle prime date annunciate a New York, Chicago e Los Angeles, ne arriveranno altre a Las Vegas (The Colosseum), Boston (Boch Center Wang ...

