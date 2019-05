Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Shanghai 2019 | i risultati delle qualificazioni La

oasport

(Di martedì 7 maggio 2019) Si è aperta oggi a(Cina) la seconda tappa stagionale delladeldicon. Nella prima giornata di gare si sono svolte leper tutte le categorie. In gara non sono presenti azzurri, visto che la Nazionale Italiana ha scelto di non partecipare a questo appuntamento. Andiamo quindi a scoprire tutti iodierni.Partiamo dalolimpico, dove al maschile chiude al comando il sudcoreano Lee Woo Seok con l’eccellente punteggio di 688, due punti in meno dello score massimo. Alle sue spalle troviamo il connazionale Kim Woojin con 683, mentre si fermano a 679 l’olandese Sjef van den Berg e lo statunitense Brady Ellison, vincitore della tappa inaugurale di Medellin. In campo femminile strapotere del terzetto sudcoreano con Choi Misun al comando con 680 punti davanti alla campionessa olimpica in carica Chang Hye Jin a 671 e a Kang Chae ...

