Timo Werner al Bayern Monaco? L’allenatore del Lipsia si sbilancia

calcioweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Ilsi avvicina alla vittoria della Bundesliga ma pensa anche al futuro, nel mirino per la prossima stagione è finito, attaccante del. Sul futuro del calciatore ha parlato anche il tecnico Ralf Rangnick che ha fatto intendere chepotrebbe rimanere alper un’altra stagione. In occasione di un evento organizzato lunedì dal quotidiano ‘LVZ’, Rangnick ha dato importanti indicazioni. “Non posso escludere cherimanga fino al 2020”, ha però anche aggiunto che ilnon merita di perdere il calciatore a parametro zero. “Se se ne va, allora abbiamo bisogno di un sostituto che possa garantirci 15-20 gol a stagione”.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articoloal? L’allenatore delsisembra essere il ...

CalcioWeb : #TimoWerner al #BayernMonaco? L'allenatore del #Lipsia si sbilancia - TheRealFonejack : @AshWatts93 1. Maddison 2. Ndombele 3. Isco 4. Timo werner - SciabolataFFP : Col gol realizzato ieri al Mainz Timo #Werner (1996, ????) è diventato il primo calciatore nella storia dell'RB Lipsi… -