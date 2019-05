TIM | Giovanni Ronca sarà il nuovo Chief Financial Officer

Giovanni Tria - l'avverTIMento a Salvini e Di Maio : "Ecco l'unica strada per non aumentare l'Iva" : A leggere ogni giorno gli attacchi di Matteo Salvini e Luigi Di Maio contro Giovanni Tria, sembra che il destino del ministro sia appeso a un filo sottilissimo, pronto a essere tagliato in qualsiasi momento. In verità i rapporti tra i tre sarebbe molto più sereni, come ha garantito lo stesso ministr