Tiger Woods è lo sportivo più pagato di tutti i tempi

Medaglia della libertà al campione di golf Tiger Woods. Trump 'Come te non c è nessuno' : 'Tiger Woods è uno dei più grandi atleti nella storia degli sport, è una grande persona, un gran ragazzo. E' un simbolo globale dell'eccellenza americana', ha concluso Trump.

Golf - nuovo record per Tiger Woods : è il giocatore che ha guadagnato più soldi in carriera : Tiger Woods è entrato ulteriormente nella leggenda del Golf conquistando lo scorso mese l’Augusta Masters, il quindicesimo Major della carriera, a undici anni di distanza dall’ultimo. Il fuoriclasse californiano con ottantuno successi nel PGA Tour è a meno uno dal record di Sam Snead e a meno tre da quello di Jack Nicklaus per numero di Major. Nel frattempo però Woods ha già realizzato l’ennesimo primato. Come riportato dall’ANSA, Woods è ...

Golf - Tiger Woods è il più ricco : incassati 118 milioni in carriera : Tiger Woods è il Paperone dei Golfisti. Con quindici Major e ottantuno successi sul PGA Tour, il campione californiano è vicino a raggiungere i primati di Jack Nicklaus (diciotto tornei del Grande Slam vinti) e Sam Snead (ottantadue trionfi sul massimo circuito americano). Ma un record, l’ennesimo di una carriera super, “Big Cat” l’ha già […] L'articolo Golf, Tiger Woods è il più ricco: incassati 118 milioni in ...

Golf – Wells Fargo Championship : Tiger Woods salta l’edizione 2019 : Dopo la vittoria di Augusta, Tiger Woods salta il Wells Fargo Championship Tiger Woods salta il Wells Fargo Championship. Gli organizzatori del torneo, in programma la prossima settimana, hanno confermato che il campione statunitense non si è iscritto all’edizione di quest’anno. E’ probabile a questo punto che, dopo la vittoria al Masters di Augusta, Woods torni sul green in occasione del PGA Championship, il secondo ...

La storia del Rolex indossato da Tiger Woods dopo la vittoria al Masters Tournament : A distanza di 22 anni dal primo trionfo al Masters Tournament, Tiger Woods ha indossato il tradizionale abito del più importante torneo di golf del mondo: la giacca verde del vincitore che dopo tanto tempo gli sta ancora a pennello. Mentre sollevava il trofeo del Masters, a forma del golf club di Augusta, ha mostrato il braccialetto d'argento che indossava durante il gioco insieme a un nuovo gioiello molto meno anonimo: un orologio. ...

Golf - clamorosa vincita a Las Vegas : un 39enne vince un milione di euro scommettendo su… Tiger Woods : Un uomo del Wisconsin ha puntato 85 mila dollari sulla vittoria di Tiger Woods all’Augusta Masters, vincendone oltre un milione Il ritorno al successo di Tiger Woods sarà ricordato non solo dagli appassionati di Golf, ma anche da un audace scommettitore americano, che grazie al successo del Golfista nell’ottantatreesimo Masters Tournament ha riscosso una scommessa da 1,2 milioni di dollari, oltre 1,1 milioni di ...

Golf - la vittoria di Tiger Woods al Masters vale 1.190.000 dollari : TORINO - Tiger Woods torna a vincere l' Augusta Masters a distanza di 14 anni dall'ultima volta. Il successo del Golfista statunitense è storico non solo perché il fenomeno californiano ha ritrovato ...

Golf - scommette su Tiger Woods e vince 1.190.000 dollari : ROMA - vincere il Masters è sempre qualcosa di magico, vincerlo a quattordici anni di distanza dall'ultima volta è straordinario. È quello che è successo a Tiger Woods , protagonista lo scorso weekend ...

Golf - Francesco Molinari : “Questa opportunità me la potrò rigiocare. Tiger Woods? Gli ho detto che per me è una leggenda” : E’ un Francesco Molinari arrabbiato, ma allo stesso tempo riconoscente verso Tiger Woods, quello che esce dal Masters di Augusta, sfuggitogli sostanzialmente nelle ultime nove buche a vantaggio dell’americano, vincitore del suo quindicesimo Major. Il quinto posto finale è il suo miglior risultato sul percorso dello Stato americano della Georgia, ma il torinese ha la convinzione di poterci tornare per far di meglio. Questo ed altri ...

Golf - Tiger Woods verrà insignito della Presidential Medal of Freedom dopo il trionfo all’Augusta Masters 2019 : Prosegue il momento magico di Tiger Woods. dopo la strepitosa vittoria al Masters Tournament 2019, quindicesimo Major della carriera e quinto successo nello storico appuntamento al National Golf Club di Augusta, in Georgia (Stati Uniti), il fuoriclasse californiano riceverà dal Presidente Donald Trump la Presidential Medal of Freedom, la massima onorificenza civile degli Stati Uniti d’America. Ad annunciare la premiazione è stato ...

Golf – Trump omaggia Tiger Woods : allo statunitense la massima onorificenza civile dopo la vittoria del Masters Tournament : Tiger Woods riceverà la Presidential medal of freedom dopo la vittoria al Masters Tournament: l’annuncio del Presidente USA Donald Trump su Twitter “Ho parlato con Tiger e dopo essermi congratulato con lui per una delle più belle vittorie in rimonta nella storia dello sport, gli ho annunciato che lo premierò con la Presidential medal of freedom”. Così Donald Trump su Twitter ha annunciato la sua decisione di conferire la ...

Tiger Woods entra nel mito : Il fuoriclasse americano ha conquistato la sua quinta 'Green Jacket' nell'83/a edizione del torneo di golf più prestigioso al mondo.

Rafa Nadal - parole al miele per Tiger Woods : “è il mio sportivo preferito” : Rafa Nadal ha un debole per Tiger Woods, golfista che ieri si è imposto nuovamente nell’Augusta Masters “Tiger Woods è il mio sportivo preferito da tanto tempo. Sono un suo grande tifoso, negli ultimi anni ha attraversato diversi momenti difficili per questo sono ancora più felice che sia tornato a vincere“. Il numero 2 del ranking Atp, Rafa Nadal, elogia Tiger Woods all’indomani del duo trionfo nell’Augusta ...

I litigi sul Def e la vittoria di Tiger Woods all'Augusta Masters : Tanti fronti, nessun fronte. La guerretta non guerreggiata all'interno della maggioranza di governo potrebbe andare avanti così tranquillamente fino alle elezioni e magari anche dopo. Roma, le tasse, la Libia, Trump, la Cina, Putin, il lavoro, le regioni. Scegliete e troverete ragioni a dividere gli