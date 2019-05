The Gilded Age | trama | cast e anticipazioni Quando esce la serie tv

Notizie Serie Tv 3 Maggio : The Gilded Age di Julian Fellowes passa da NBC a HBO : Ambientato in Scozia, Traces segue le vicende del SIFA, Scottish Institute of Forensic Science, istituto forense scozzese, con Emma Hedges, Windsor, che con l'uso della scienza forenze risolve casi. ...

La nuova serie del creatore di Downton Abbey - The Gilded Age - cambia rete e vedrà la luce su HBO : Julian Fellowes non smette di sorprendere, stavolta con la sua nuova creatura: la nuova serie del creatore di Downton Abbey, The Gilded Age, cambia rete e passa da NBC alla HBO. La serie aveva ricevuto un ordine di 10 episodi dalla NBC, ma poi qualcosa è andato storto e il progetto è atterrato su HBO. La rete via cavo a pagamento ha ordinato 10 episodi di questa serie in costume, annunciata come un'epopea epica tra i milionari di New York ...

