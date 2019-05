The Flash | secondo i colleghi | Grant Gustin è perfetto anche per il film

Elseworlds sbarca in Italia : il crossover tra Arrow - The Flash e Supergirl in onda dal 6 maggio : Un momento epico, anzi il momento epico di ogni stagione di Arrow, The Flash e Supergirl sta per arrivare e tra poche ore, anche in Italia, andrà in onda Elseworlds. Questo è il titolo del crossover che metterà i nostri eroi contro nuovi nemici e non solo visto che questa volta al loro fianco si schiererà addirittura l'amato Superman di questo universo, ovvero Tyler Hoechlin. Il maxi crossover intitolato in Italia "Altrimondi" prenderà il via ...

Gli aretini Flash Kidz finalisti di "Ballando con le stelle on The road" di Milly Carlucci : Arezzo 25 aprile 2019 - "I finalisti sono i Flash Kidz. Olè". L'annuncio di Milly Carlucci alla puntata di oggi di "Ballando con le stelle on the road", la sfida televisiva di Rai Uno dedicata ai ...

Il finale di The Flash 5 prende forza da Nora e da Reverse Flash : come andrà a finire per Barry e i suoi? : Altro giro, altra corsa e mai come questa volta è il caso di dirlo. Il finale di The Flash 5 si avvicina a grandi passi e presto andrà in scena l'ultimo scontro, forse, tra Barry Allen e Reverse Flash. L'episodio numero 19 della stagione ha riportato al centro il dramma familiare ma non solo quello relativo all'ultima decisione presa da Barry (che ha trascinato Nora nel futuro per lasciarla lì per sempre) ma anche quello che vede protagonista ...

Primi spoiler dalle ultime riprese di The Flash 5 : uno scontro finale e il destino di Nora (Video) : Cala il sipario su The Flash 5 che tornerà presto in onda negli Usa dopo questa pausa di primavera mentre cast e crew inizieranno le loro vacanze. I Primi spoiler arrivano proprio dalle ultime riprese della serie e non solo mostrano uno scontro finale ma anche quello che potrebbe essere il destino di Nora. XS non è destinata a rimanere al fianco dei suoi genitori e sicuramente alla fine di The Flash 5 dovrebbe andare via, ma in che ...

Arrow 6 - The Flash 4 e Supergirl 3 in onda su Italia 1 per Crisi su Terra 10 : il matrimonio dei West-Allen finalmente in chiaro : Piccolo miracolo di primavera per i fan degli eroi DC/The CW che in queste settimane stanno seguendo Supergirl 3 e Legends of Tomorrow 3 domani pomeriggio avranno modo di assistere alla messa in onda, per la prima volta in chiaro, del maxi crossover Crisi su Terra 10. L'appuntamento è fissato per domani pomeriggio, 6 aprile, su Italia1 a partire dalle 14.36 quando prenderà il via la prima parte del crossover con protagonista Melissa Benoist con ...

Grant Gustin di The Flash - sigaretta elettronica in aereo e scatta l'allarme : 29enne attore americano diventato celebre grazie al personaggio di Barry Allen/Flash nella serie televisiva The Flash, Grant Gustin ha creato il delirio a bordo di un volo in direzione Vancouver, in Canada, a causa di una sigaretta elettronica.L'ex volto di Glee sarebbe corso in bagno per 'svapare', facendo scattare l'allarme in tutto l'aereo targato Compass Airlines, che in quel momento trasporava ben 68 passeggeri. Piloti costretti ad ...

La rivoluzione di Godspeed in The Flash 5 rimandata ad aprile : lunga pausa per la serie dopo la rivelazione su Nora : Brutto colpo per i fan di The Flash 5 che dovranno consolarsi con la messa in onda italiana fino al ritorno di quella americana. La serie è entrata ormai nel vivo e si prepara all'ultima corsa verso il finale di stagione di metà maggio ma, fino ad allora, il pubblico dovrà fare i conti con una lunga pausa. The Flash 5 ha sconvolto tutti con un ottimo 17esimo episodio e adesso da appuntamento al prossimo 16 aprile. Quasi un mese di pausa per ...

The Flash - l'attore Ezra Miller diventa anche sceneggiatore : Il film su Flash poteva saltare, ma alla fine si farà. Da tempo era stato annunciato dalla Warner Bros. che ci sarebbe stato un film tutto dedicato a Barry Allen, ma non veniva indicata nessuna data ...

The Flash - Recensione episodi 5x15 "King Shark vs. Gorilla Grodd" - 5x16 "Failure is an Orphan" : Mi chiamo Barry Allen e mi piace abbracciare i pavimenti.Dopo 16 puntate scopriamo che stavano combattendo contro il Cicala sbagliato! Infatti faceva cacare come nemico. Speriamo che con Grace del futuro, dia un senso a questa leggenda del nemico che FLASH non ha mai sconfitto.Ragazzi, che dire, queste puntate erano un pelino noiose. Secondo me la questione è che lo show, le prime 3 stagioni, sono partite con il botto, ovvero erano cariche di ...

The Flash - da domani i primi episodi della quarta stagione in tv in chiaro su Italia 1 : Buone notizie per gli appassionati dei supereroi della Dc Comics. Nel primo pomeriggio di sabato 16 marzo, dalle ore 14:30 in poi, Italia 1 manderà in onda i primi episodi della quarta stagione di "The Flash". Le puntate del quarto ciclo del telefilm vengono trasmesse per la prima volta in chiaro, mentre quelle della quinta stagione sono già disponibili su Premium Action a partire dall'11 marzo. I titoli dei primi due episodi sono "La rinascita ...

Cosa guardare in streaming questa settimana : da Arrow - Supergirl e The Flash a Triple Frontier - : Dal 15 marzo Temi caldi La nuova comicità italiana trova casa su Netflix, in tutto il mondo, con tre spettacoli girati a Milano nello stile della "stand up comedy" americana. Inizia Edoardo Ferrario ...

Il promo di The Flash 5×17 mostra le rivelazioni di Nora a Barry dopo il plot twist legato a Cicada : Siamo ad un passo da una nuova lunga pausa per le serie tv ma sicuramente il promo di The Flash 5x17 non permetterà ai fan di Barry e il suo team di dormire sonni tranquilli, non dopo quello che è andato in onda poche ore fa negli Usa. La serie sta entrando nel vivo e ad un passo dal finale tutte le tessere stanno tornando al proprio posto per completare non solo l'intricato puzzle legato a Cicada, il villain di questa stagione, ma anche al ...

The Flash 5 in onda in Italia dall’11 marzo : anticipazioni e dettagli della programmazione : Mentre negli Usa tutto è pronto per la boa finale di The Flash 5, in Italia il pubblico avrà modo di vedere i nuovi episodi da oggi, 11 marzo. L'appuntamento è su Premium Action dalle 21.15 con il primo episodio della nuova stagione ricca di colpi di scena e con le prime risposte alle domande rimaste in sospeso nel finale della quarta, ovvero chi è Nora e come è arrivata al cospetto di quelli che definisce i suoi genitori? Sarà proprio dalla ...