The 100 7 | trama | cast e anticipazioni Quando esce la serie tv

I 100 anni di Save The Children - 'Non posso avere nemici con meno di 7 anni' : Gli anni Novanta vedono l'Organizzazione impegnata in prima linea al fianco dei bambini colpiti dai tanti conflitti scoppiati in diverse aree del mondo, dall'Iraq al Mozambico, dalla Colombia allo ...

Il CEO di BioWare su AnThem : "Rimaniamo impegnati al 100%" : Anthem, ultimo titolo uscito dallo studio di BioWare, ha ricevuto come sappiamo alcune critiche non propriamente positive al suo lancio.Nonostante il gioco abbia venduto molto bene, la mancanza di nuovi contenuti ed altri problemi presenti all'interno del gioco, hanno fatto sì che il numero di giocatori calasse drasticamente, tanto che in questi giorni non è possibile accedere correttamente al matchmaking.Tuttavia lo studio per primo continua a ...

Morte shock in The 100 6×01 - la première riparte dai Bellarke e le solite tensioni (promo 6×02) : The 100 6x01 riparte esattamente dove si era concluso il finale della quinta stagione. Con un rimando al pilot della serie, Clarke e Bellamy guidano una squadra di esplorazione che parte alla scoperta del nuovo pianeta. Il mantra della stagione è "essere persone migliori", dimenticare, riparare gli errori del passato e ricominciare da zero. Facile a dirsi. "Sanctum" è costellato da tensioni e risentimenti vari. Il primo episodio non si ...

Frecciarossa 1000 treno al top in Europa per 'The Wall Street Journal' : Il Frecciarossa 1000 di Trenitalia non solo "rimane il treno più veloce d'Europa" con una velocità di punta di "223 miglia all'ora", ma "è uno dei migliori treni ad alta velocità del mondo con motori efficienti dal punto di vista energetico" grazie ai "carrelli silenziosi e privi di vibrazioni", ma anche per l'ottimo espresso "che ti aspetteresti in Italia". Questo il giudizio ...

Yemen - Save The Children : l’epidemia di colera ha colpito più di 100 mila bambini da inizio anno : Più di 100 mila casi sospetti di colera sono stati registrati, dall’inizio dell’anno in Yemen, tra i bambini di età inferiore ai 15 anni, più del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo denuncia l’organizzazione non governativa Save the Children. Le violente piogge che hanno colpito di recente il paese, le inondazioni improvvise, la scarsità di carburante e gli scontri in corso stanno contribuendo a peggiorare ...

The 100 7 e Roswell New Mexico 2 ci saranno - CW rinnova tutti gli show e stabilisce un record : The 100 7 e Roswell New Mexico 2 ci saranno: i due show fanno parte di una lunga lista di rinnovi annunciati dal network The CW nell'ultima ora. Insieme a loro, anche All American e In The Dark torneranno il prossimo anno, entrambi con la seconda stagione. Con queste conferme, The CW stabilisce un record: è la prima volta che un canale americano rinnova tutto il suo palinsesto senza cancellare nulla. Gli altri show, tra cui Riverdale, il ...

Nelle nuove foto di The 100 6 - Clarke sempre più sola paga il prezzo delle sue scelte? : The CW ha svelato nuove foto di The 100 6, una stagione che segna l'inizio di qualcosa di completamente diverso per i protagonisti della serie. Dopo aver dormito per 125 anni, Clarke, Bellamy e il resto dei sopravvissuti si risvegliano per scoprire l'esistenza di un pianeta chiamato Sanctum, che permetterà al gruppo di ricominciare da zero con le loro vite. Questo è ovviamente il mondo di The 100, e niente sarà come avevano pensato; perciò ...

Adebayo Akinfenwa - il bomber da 100 kg di muscoli con la passione per il wrestling : “io in WWE? Potrei battere anche The Rock” : Adebayo Akinfenwa, il bomber da 100 kg di muscoli, si è detto pronto ad entrare in WWE: l’attaccante del Wycombe è un grande fan del wrestling ed ha gà avuto un ‘contatto’ con The Rock Adebayo Akinfenwa è una vera e propria ‘leggenda’ del calcio inglese, seppur militi in League One, la nostra Serie C. Akinfenwa non è certo una macchina da gol (8 in 42 partite), anzi in realtà è famoso più per essere una ...

Anticipazioni The 100 6 - nuovo pianeta ma soliti problemi : i fratelli Blake ancora ai ferri corti : The 100 6 sarà ancora un affare di famiglia, almeno per quanto riguarda i fratelli Blake. Nella scorsa stagione li abbiamo visti crescere separati; Bellamy aveva trovato una nuova casa grazie al suo gruppo di compagni con cui aveva scampato l'apocalisse; Octavia, rimasta nel bunker sulla Terra, è diventata la Red Queen e si è trovata a guidare i sopravvissuti, che si sono appoggiati a lei incoronandola sovrana. Tra inganni e tradimenti, si sono ...

Echo e Bellamy in The 100 6 saranno una coppia più forte che mai - i fan Bellarke devono rassegnarsi : The 100 6 porterà l'amore ma solo per una coppia in particolare. I fan Bellarke devono prepararsi a ricevere l'ennesima delusione perché a quanto pare non staranno insieme (almeno per ora). Secondo le ultime anticipazioni, svelate da TV Line, Echo e Bellamy continueranno ad essere una coppia e il loro legame sarà più forte che mai. Matt Webb Mitovich ha risposto a a una fan che chiedeva se ci fosse la possibilità di non vederli più insieme, ...

Uno spin-off di The 100? Il cast scherza sul prequel e sgancia la bomba : “Ci stiamo lavorando” : Mentre si attende l'arrivo della sesta stagione, il cast pensa già a un potenziale spin-off di The 100. Il nuovo ciclo di episodi rappresenta l'inizio del Secondo Libro, stando ai progetti della serie dello showrunner Jason Rothenberg, ma i fan potrebbero ben presto vedere un capitolo del tutto diverso legato alla saga distopica. Nel corso di un panel al WonderCon 2019, un fan ha chiesto agli attori se avessero delle idee per alcuni spin-off ...

Ci sarà una gioia per Raven in The 100 6? Lindsey Morgan su Shaw - gli stereotipi e le donne di potere : Dopo aver passato intere stagioni ad essere torturata (sia mentalmente che fisicamente), ci sarà finalmente una gioia per Raven in The 101 6? Secondo Lindsey Morgan forse é giunto il momento che il brillante ingegnere si rilassi senza soffrire per dolori fisici o lontano da intelligenze artificiali che cercano di controllarla. Ormai siamo abituati a vedere i personaggi di The 100 alle prese con ogni sorta di sventura, ma Raven sembra sempre ...

The 100 - stagione 6 in Usa dal 30 aprile : poster e spoiler sul salto temporale di 125 anni : Manca poco più di un mese al debutto negli Stati Uniti della sesta stagione di The 100. Il prossimo 30 aprile, infatti, su The CW andrà in onda il primo dei nuovi episodi. È stato diffuso online sui profili social della serie il poster ufficiale della sesta stagione. La locandina mostra il mondo in cui vivono i protagonisti e il profilo di Clarke ai lati. Al centro appare la frase 'Face your demons'. Nei nuovi episodi i personaggi dovranno ...

The 100 : il trailer della sesta stagione mostra un nuovo mondo e nuovi pericoli : La sesta stagione di The 100 si mostra in un nuovo, lungo, trailer esteso, che ci porta su un nuovo mondo tutto da esplorare Il nuovo pianeta è abitato da una civiltà tecnologicamente avanzata simile ...