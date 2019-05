Terremoto politico giudiziario tra Milano e Varese | arresti eccellenti

Sondaggi Ghisleri e Piepoli per Porta a porta : 'Con chi devono allearsi Salvini e Di Maio'. Terremoto politico : La Lega di Matteo Salvini dovrebbe continuare la collaborazione di governo con il Movimento 5 Stelle oppure tornare alla vecchia alleanza con Forza Italia ? Sondaggio 'pesante' a porta a porta , il ...

Sondaggi Ghisleri e Piepoli per Porta a porta : "Con chi devono allearsi Salvini e Di Maio". Terremoto politico : La Lega di Matteo Salvini dovrebbe continuare la collaborazione di governo con il Movimento 5 Stelle oppure tornare alla vecchia alleanza con Forza Italia? Sondaggio "pesante" a porta a porta, il talk politico di Raiuno condotto da Bruno Vespa. Alla domanda posta da Euromedia Research di Alessandra

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la voce in Parlamento : "Presto saranno messi anche peggio". Terremoto politico : "Il governo non cade". Lo assicurano tutti, tra Montecitorio e Palazzo Madama. Ma quello che dovrebbe inquietare Lega e M5s è che a sostenerlo, anzi sperarlo con maggior forza sono proprio quelli dell'opposizione. Il retroscena di Augusto Minzolini sul Giornale disegna uno scenario alla Aspettando G

Terremoto politico in Umbria : ai domiciliari assessore e segretario Pd : Inchiesta della procura di Perugia per presunte irregolarità nei concorsi di assunzioni per le aziende ospedaliere. Virus...

Venti euro per un voto alle amministrative : Terremoto nel mondo politico locale : Voti per le elezioni del 2018 in cambio di somme di denaro tra i 20 e i 35 euro: è quanto hanno scoperto i carabinieri della...

As : «Domani assemblea Eca per la Superlega. Terremoto politico nella Uefa» : La rottura dei campionati europei con la Uefa La notizia la dà il quotidiano spagnolo As. Per domani ad Amsterdam è convocata un’assemblea dell’Eca l’associazione europea dei club che ha eletto presidente Andrea Agnelli e di cui fanno parte 232 società. L’ordine del giorno – scrive il quotidiano – è fin troppo noto: la riforma che porterà i campionati nazionali a essere giocati durante la settimana e la ...