Terremoto in Sicilia | scossa avvertita dalla popolazione | epicentro a Gangi DATI e MAPPE

Scossa di Terremoto in Sicilia : epicentro nei pressi di Gangi (Palermo) : Una moderata Scossa di terremoto si è verificata alle 10.09 nel cuore della Sicilia. Dalle rilevazioni dell'INGV, si è trattato di un sisma di magnitudo 3.3 sulla scala Richter, avente epicentro...

Scossa di Terremoto al largo di Calabria e Sicilia [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato al largo della costa calabrese e Siciliana alle 04:40:50 ad una profondità di 40 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Scossa di terremoto al largo di Calabria e Sicilia [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto : ancora una scossa in Sicilia [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 20.18. L’epicentro è stato localizzato a Castelbuono, in provincia di Palermo, mentre l’ipocentro a 7.8 Km di profondità. Tra i comuni vicini all’epicentro vi è Cefalù, nota località turistica. Ieri sera una scossa era stata registrata invece nel Messinese, generando paura tra la popolazione. L'articolo ...

Terremoto in Sicilia - paura in provincia di Messina nella notte [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 ha colpito la Sicilia nord/orientale alle 23:01 di questa sera. La scossa s’è verificata in provincia di Messina, a Rodi Milici, tra Barcellona Pozzo di Gotto, Terme Vigliatore, Castroreale, Mazzarà Sant’Andrea, Furnari, Falcone e Oliveri. L’ipocentro è stato ad appena 7km d profondità e la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione della fascia tirrenica del messinese, ...

Scossa di Terremoto in Sicilia : epicentro vicino Barcellona Pozzo di Gotto - nel messinese : Una Scossa di terremoto si è verificata nella tarda serata di oggi, esattamente alle ore 23.01, nella Sicilia orientale. Dalle rilevazioni dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia...

Terremoto in Sicilia - sciame sismico nella notte : scosse fino a 3.3 avvertite a Catania : sciame sismico nella notte in Sicilia, dove l'Ingv ha registrato ben 8 scosse di Terremoto, la più forte delle quali è avvenuta alle 2.44 di magnitudo 3.3 con epicentro a 5 chilometri a sudovest di Linguaglossa. Non si segnalano danni a cose o persone, ma il Terremoto è stato avvertito distintamente in tutta la provincia di Catania.Continua a leggere

Sicilia - scossa di Terremoto nel Catanese : paura per molte persone : Alle 21.14 di sabato 20 aprile, una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nel Golfo di Catania, a 5 chilometri di profondità, nei ...

Terremoto a Catania - scossa al largo della costa siciliana. «Sentito anche a Siracusa» : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata, alle 21.14, dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in mare al largo della costa a sud di Catania. Terremoto...

Terremoto - paura in Sicilia nella notte di Pasqua : scossa tra Catania e Siracusa : paura nella notte di Pasqua in Sicilia: alle 21:14 una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 ha colpito la costa jonica Siciliana, tra Catania e Siracusa. La scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, anche perchè si è verificata in superficie, ad appena 5km di profondità. La scossa è stata distintamente avvertita anche a Carlentini, Lentini, Augusta, Giarre e in altri comuni del catanese e del Siracusano. L’area colpita dal ...

Sicilia : scossa di Terremoto a largo di Catania in serata - ben avvertita - dati INGV : Una scossa di terremoto di moderata entità è stata chiaramente avvertita oggi 20 aprile 2019, esattamente alle 21.14, sulla Sicilia orientale e precisamente nel catanese. Stando ai dati giunti dai...

Terremoto - le scosse di oggi al Sud : si “balla” lungo le coste joniche di Calabria e Sicilia : Giornata molto movimentata oggi, Giovedì 11 Aprile, per le scosse di Terremoto che stanno interessando l’estremo Sud e in modo particolare le aree joniche di Calabria e Sicilia. La prima scossa, di magnitudo 2.7 a 23.7km di profondità, s’è verificata alle 05:41 del mattino al largo di Pachino, nell’estremità sud/orientale della Sicilia. Poi alle 08:37 un’altra scossa di magnitudo 2.8 a 9.7km di profondità ha interessato ...

Giro di Sicilia – La D’Amico-UM Tools corre con un nastro nero al braccio in ricordo del Terremoto dell’Aquila 2009 : La D’Amico-UM Tools correrà l’ultima tappa del Giro di Sicilia con un nastro nero al braccio in ricordo del terremoto dell’Aquila del 2009 I ciclisti della D’Amico-UM Tools correranno la tappa conclusiva del Giro di Sicilia con un nastro nero al braccio. Tale scelta è stata concordata per ricordare i 10 anni dal terremoto che il 6 aprile 2019 colpi l’Aquila, provocando la morte di 309 persone in tutta la ...

Terremoto in Sicilia - due scosse al largo delle Eolie : avvertite anche a Palermo e Messina : È rispettivamente di 3.5 e 3.8 la magnitudo delle due scosse di Terremoto verificatesi in sequena questa notte al largo delle Isole Eolie in Sicilia: il sisma è stato avvertito fino a Palermo e Messina, dove molte persone sono state bruscamente svegliate mentre dormivano. Paura sui social network ma nessun danno.Continua a leggere

Terremoto Sicilia : scossa in provincia di Catania [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco da in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata alle ore 18:14. L’epicentro è stato localizzato a Zafferana Etnea (Catania), mentre l’ipocentro è stato registrato a 7.2 Km di profondità. L'articolo Terremoto Sicilia: scossa in provincia di Catania [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.