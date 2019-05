Terremoto Friuli, l’appello di Barbara: “Cerco la bimba ricoverata con me in ospedale nel 1976”

Nella mattinata di ieri, giorno del quarantatreesimo anniversario del terremoto che nel 1976 colpì il Friuli, una donna che si chiama Barbara Beltrame ha affidato a Facebook il suo commovente ricordo di quelle ore. Un ricordo che ben presto si è trasformato in un appello condiviso sui social e sui giornali. All’epoca del terremoto Barbara aveva appena quattro anni ma ha un ricordo ben preciso di un’altra bambina incontrata in quelle ore in ospedale a Udine. E ogni volta “che sento la parola terremoto penso a quella bimba”, ha scritto la donna su Facebook. Quella bambina di due anni più grande di lei che nel terremoto del Friuli – è questo il suo ricordo – aveva perso tutto. Non conosce neppure il nome di quella bimba a cui lei decise di regalare il suo succo di frutta e i suoi palloncini.