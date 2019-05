Terremoti e diritto allo studio | Miur | 120 milioni di euro per scuole colpite dagli

meteoweb.eu

(Di martedì 7 maggio 2019) Una notizia incoraggiante per gli interventi nelledelle quattro Regionieventi sismici del 2016 e del 2017: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Infatti sono state stanziate risorse per 120diper la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico degli edifici attraverso un decreto trasmesso oggi alla Conferenza Unificata.“Si tratta di un investimento importante – dichiara il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti – e di un segnale concreto di impegno attivo nei confronti di comunità duramentedal sisma del 2016 e del 2017. Lecostituiscono – ed aggiunge – il vero presidio sul territorio e la loro ricostruzione è tra le priorità per una vera rinascita delle aree più fragili del nostro Paese. Garantire la continuità didattica e ilin ambienti sicuri significa mettere la scuola al ...