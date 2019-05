Terapie innovative per il diabete | presentato a Roma lo studio CREDENCE | con i nuovi

romadailynews

(Di martedì 7 maggio 2019) All’indomani del Congresso Mondiale di Nefrologia di Melbourne, sono stati presentati aoggi 7 maggio i dati dellodi fase 3(Canagliflozin and Renal Events ins with Established Nephropathy Clinical Evaluation), unica tappa italiana dei rappresentanti di questo approfondimento internazionale in un incontro scientifico alla presenza della stampa, organizzato con il contributo non condizionato di Mundipharma.Allarme, sia in Italia che a livello globale. Preoccupano tanto i numeri attuali, dato che nel nostro Paese questa patologia colpisce circa il 6,34% della popolazione, pari a 3,84 milioni, a cui si aggiunge un altro 2% circa di sommerso, sia per il rapido incremento previsto nei prossimi decenni. Circa 58 milioni di persone in Europa vivono attualmente con ilmellito di tipo 2; saliranno a 67 milioni entro il 2045. Le complicanze di ...

