Tennis | Roger Federer | “La partecipazione agli Internazionali d’Italia 2019 è un’opzione

(Di martedì 7 maggio 2019) Senza se e senza ma è lo svizzerol’osservato speciale del Masters 1000 di Madrid (Spagna). Lo svizzero, attuale n.3 del mondo, fa il suo ritorno sulla terra rossa dopo tre stagioni e comincia dal torneo iberico il proprio percorso che vorrà portarlo al Roland Garros (26 maggio-9 giugno). L’elvetico giocherà quest’oggi, non prima delle 20.00, contro il francese Richard Gasquet (n.39 del mondo) e si aspetta un esordio convincente, per accumulare fiducia ed buone sensazioni in vista dello Slam di Parigi.Tiene banco, nella sua programmazione, la presenza nell’entry-list deglid’Italia (13-19 maggio), ma la suaha un grande punto di domanda: “Nei Masters 1000 sei iscritto per regolamento e il caso di Roma non fa eccezione. Sono in elenco perché non so cosa possa accadere qui a Madrid e quindi è ...

